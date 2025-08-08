El juez federal emite cuarto bloque de la orden de ciudadanía de nacimiento de Trump desde el fallo de la Corte Suprema

Un juez federal en Maryland falló el jueves por la noche de que la administración del presidente Trump no puede retener la ciudadanía de los niños nacidos de las personas en el país ilegal o temporalmente, emitiendo el Decisión del Cuarto Tribunal Bloqueando la orden de ciudadanía de derecho de nacimiento del presidente en todo el país desde un fallo clave de la Corte Suprema de los Estados Unidos en junio.

Se esperaba la orden preliminar de la jueza de distrito de los Estados Unidos, Deborah Boardman, después de que el juez dijo el mes pasado que emitiría tal orden si el caso le devolviera el caso por un tribunal de apelaciones. El 4to Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos le envió el caso más tarde en julio.

La política, que ha sido objeto de un complicado meses legal de ida y vuelta, está actualmente en espera. Desde junio, otros dos tribunales de distrito, así como un panel de jueces de apelación, también han bloqueado la orden de nacimiento en todo el país.

El primer día del segundo mandato de Trump, firmó una orden ejecutiva Dicho esto, las personas nacidas en los Estados Unidos no deberían obtener la ciudadanía automáticamente si uno de los padres es indocumentado y el otro no es ciudadano o titular de la tarjeta verde, o si ambos padres están en los Estados Unidos con visas temporales. La orden ordenó a las agencias federales que dejaran de emitir documentos de ciudadanía dentro de los 30 días a las personas que entran en esas categorías.

La orden provocó una gran cantidad de demandas, como la mayoría de los expertos legales han dicho que la enmienda 14, que fue ratificada en 1868, ofrece automáticamente la ciudadanía a prácticamente todos los nacidos dentro de los Estados Unidos, independientemente del estado de inmigración de sus padres, con excepciones extremadamente estrechas.

La administración Trump argumenta que la cláusula de ciudadanía de la 14a Enmienda no se aplica a las personas cuyos padres están en el país de manera ilegal o temporal, citando una cláusula que dice que la ciudadanía se otorga a aquellos que están “sujetos a la jurisdicción” de los Estados Unidos. Esos padres no necesariamente tienen “lealtad” al país, el gobierno argumentarpor lo tanto, no están “sujetos a la jurisdicción”.

Boardman, en febrero, emitió una orden judicial preliminar que bloquea la orden en todo el país. Pero el fallo de junio de la Corte Suprema de los Estados Unidos volcó esa decisión y otras decisiones judiciales que bloquean la orden en todo el país.

El tribunal superior decisión en junio limitado el uso de los mandatos nacionales. En una decisión de 6-3, otorgó una solicitud de la administración para reducir los mandatos contra la orden de ciudadanía de derecho de nacimiento, pero “solo en la medida en que los mandatos sean más amplios de lo necesario para proporcionar un alivio completo”.

Eso no significa que la orden de ciudadanía de derecho de nacimiento entrará en vigencia. Poco después del fallo, un tribunal de New Hampshire Paused la orden ejecutiva A nivel nacional en una demanda que se presentó como una acción de clase, después de que la decisión de la Corte Suprema dejó la puerta abierta a esa opción.

La Corte Suprema tampoco abordó directamente si los estados aún pueden demandar por la orden. En el caso de que el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito falló en julio, el gobierno ha argumentado que los tribunales pueden bloquear la orden de ciudadanía de derecho de nacimiento para los residentes de los estados que demandaron, en lugar de emitir una orden judicial a nivel nacional. Pero los estados argumentar Eso les proporcionaría un alivio incompleto porque las personas se mueven de un estado a otro.

En su fallo el jueves, Boardman certificó una clase de todos los niños que han nacido o nacirán en los Estados Unidos después del 19 de febrero de 2025, que se vería afectado por la orden de Trump.

Ella dijo que los demandantes en la demanda ante ella eran “extremadamente probables” de ganar su argumento de que la orden de nacimiento viola la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que incluye una cláusula de ciudadanía que dice que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujeto a la jurisdicción estadounidense, son ciudadanos. También era probable que sufrieran un daño irreparable si la orden entró en vigencia, escribió.

Joe Walsh contribuyó a este informe.