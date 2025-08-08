El aumento de las señales de la Casa Blanca en la aplicación de la ley federal en DC, después de que Trump amenaza

La administración Trump planea aumentar la policía federal en Washington, DC, tan pronto como el viernes por la mañana después del presunto asalto del ex empleado de eficiencia del Departamento de Gobierno Edward Coristine durante el fin de semana; El incidente provocó indignación del propio presidente.

Después del presunto ataque contra el ex empleado de Doge, el presidente Trump dijo el miércoles en una verdad social correo que podría poner el Distrito de Columbia bajo control federal si la ciudad no “actúa juntos y rápidamente”.

“Si esto continúa, voy a ejercer mis poderes y federalizar esta ciudad”, escribió.

Tres fuentes informadas sobre el despliegue de DC dijeron que los oficiales adicionales vendrán de la Guardia Nacional de DC, el FBI, los alguaciles estadounidenses, el ICE, el Servicio Secreto de los Estados Unidos y los componentes adicionales del Departamento de Seguridad Nacional. Una fuente agregó que los funcionarios de las agencias de aplicación de la ley relevantes se reunieron el jueves para revisar los planes de implementación.

Un funcionario de la Casa Blanca luego confirmó a CBS News que el aumento de la presencia federal de la policía en las calles DC comenzaría a la medianoche del jueves y se centraría en las áreas turísticas y otros puntos críticos conocidos. Junto con el servicio del FBI y los alguaciles de EE. UU., El funcionario dijo que la operación involucraría a múltiples agencias federales, incluida la policía del Capitolio de los Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.

El funcionario reveló que el aumento de la presencia policial sería parte de una operación de siete días que podría extenderse según sea necesario. Los oficiales federales en patrulla serían muy visibles en las unidades marcadas, dijo el funcionario.

“Washington, DC es una ciudad increíble, pero ha estado plagada de un crimen violento durante demasiado tiempo”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado el jueves por la noche. “El presidente Trump ha dirigido una mayor presencia de la policía federal para proteger a los ciudadanos inocentes. A partir de esta noche, no habrá un puerto seguro para los delincuentes violentos en el presidente de DC, Trump, se compromete a hacer que la capital de nuestra nación sea más segura para sus residentes, legisladores y visitantes de todo el mundo”.

Durante la noche del miércoles, el alcalde de DC, Muriel Bowser, fue notificado de una mayor presencia federal de aplicación de la ley en la capital de la nación, y aprobó la solicitud de la Casa Blanca para poner oficiales adicionales en las calles, según un funcionario en la oficina del alcalde.

Pero por lo demás, ha habido poca o ninguna coordinación entre el Departamento de Policía Metropolitana y la policía federal, dijo una fuente policial de DC. La agencia no ha sido notificada sobre cómo podría ser el aumento de la aplicación de la ley en toda la capital del país, según la fuente. El Departamento ha sido obstaculizado por el Congreso desde que los republicanos de la Cámara de Representantes se negaron en junio a considerar una medida para restaurar cientos de millones de dólares de sus fondos. Actualmente hay una congelación de contratación para el personal profesional de la policía de DC y las restricciones a tiempo extra para los oficiales.

Preguntado por CBS News sobre los planes de aumentar la aplicación de la ley federal DC, la abogada estadounidense del distrito, Jeanine Pirro, expresó incertidumbre sobre cualquier cambio inminente, pero dijo: “Entiendo que tanto la Administración de Trump como el Departamento de Policía Metropolitana están buscando aumentar los esfuerzos de aplicación de la ley debido a la violencia que estamos viendo en esta … Ciudad”.

Presionado por un periodista, agregó que era “una decisión para el presidente”.

“Los jóvenes están siendo mordidos”, dijo Pirro. “Deben ser responsables. No deberían ir a las artes y artesanías en el Tribunal de Familia de DC”. Pirro también hizo referencia a un joven de 19 años que había usado un arma ilegal para disparos de fuego en un metrobus y posteriormente fue acusado y sentenciado a libertad condicional.

“Todo lo que quiero hacer es limpiar DC, por eso el presidente me puso aquí”, dijo Pirro. “Y el crimen juvenil está en aumento”.

Pirro también mencionó que hace cuatro años, su oficina había manejado 150,000 casos de violencia juvenil. “Ahora tenemos casi medio millón”, dijo.

Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a CBS News que el aumento de la aplicación de la ley federal en DC cumple con el del presidente Trump “Hacer que el distrito de Columbia sea seguro y hermoso“La orden ejecutiva firmó el 28 de marzo, y es parte de cumplir con su promesa de campaña de hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro.

Esa orden ejecutiva dijo que los agentes de la ley federales podrían desplegarse en DC, en áreas alrededor del centro comercial nacional y parques conmemorativos, museos, monumentos, Lafayette Park, Union Station, Rock Creek Park, Anacostia Park, George Washington Memorial Parkway, el Suitland Parkway y el Baltimore-Washington Parkway.

Los servicios federales de la ley y el parque nacional, según la orden, ya se han utilizado para arrestar a los inmigrantes indocumentados y eliminar los campamentos de personas sin hogar en el distrito.

¿Qué dicen las estadísticas de crimen de DC?

En 2023, hubo un fuerte aumento en el crimen en la capital de la nación, convirtiendo a DC en una de las ciudades más mortales de Estados Unidos. En respuesta, El Congreso incluso bloqueó las revisiones A Washington, el Código Penal de DC por primera vez en 31 años, en marzo de 2023.

Pero el crimen violento en DC se ha reducidodisminuyendo desde el comienzo de 2024; Es parte de una caída nacional más grande en las tasas de asesinatos que ha alcanzado su nivel más bajo en décadas. Los datos de la policía de DC muestran que los asaltos con un arma peligrosa han bajado un 19% en el año en que en comparación con 2024, mientras que los robos han disminuido en un 39 por ciento, en comparación con el año pasado. En 2025, también ha habido 14 homicidios menos hasta la fecha, una caída del 12%, en comparación con el mismo período del año pasado.

Aún así, 98 personas han sido asesinadas en toda la ciudad en lo que va del año, incluido un pasante del Congreso, asesinado por una bala callejera en una calle del centro y dos Empleados de la embajada israelí Golpado en mayo. El presunto asalto a Coristine fue la semana pasada.

CBS News se ha comunicado con la Policía de Parques de EE. UU., Servicio Secreto de los Estados Unidos, ICE, CBP, la Oficina de Campo del FBI Washington, los Servicios de Protección Federal y la Guardia Nacional de DC para hacer comentarios.

La policía de DC dijo en un comunicado que “MPD colabora con la policía federal todos los días. Hay numerosas agencias federales con la Autoridad de Aplicación de la Ley en el Distrito de Columbia y trabajan sin problemas juntos día a día y durante años”.

Weijia Jiang y Jacob Rosen contribuyeron a este informe.

