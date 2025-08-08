Departamento de Justicia Sitpoenas Nueva York AG Letitia James sobre si violó los derechos civiles de Trump, dice Source

El Departamento de Justicia amplió su investigación sobre el fiscal general de Nueva York Letitia James, citando a James para el manejo de su oficina de la investigación de fraude civil sobre el presidente Trump, según una fuente de la administración Trump familiarizada con la investigación.

Otra citación fue enviada a la oficina de James con respecto a la investigación de su oficina sobre la Asociación Nacional del Rifle. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York lidera las investigaciones, dijo la fuente.

Las citaciones son una indicación de que la administración Trump continúa investigando a los adversarios políticos del presidente. James investigó a Trump antes de su victoria electoral de 2024. The New York Times Primero informó las citaciones.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Norte de Nueva York no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.

Un portavoz de la Oficina del Fiscal General de Nueva York dijo en un comunicado: “Cualquier arma del sistema de justicia debería perturbar a todos los estadounidenses. Estamos fuertemente detrás de nuestros exitosos litigios contra la Organización Trump y la Asociación Nacional de Rifles, y continuaremos defendiendo los derechos de los neoyorquinos”.

El abogado de James, Abbe Lowell, dijo en un comunicado: “Investigar el fiscal general del caso de fraude James ganó contra el presidente Trump y sus negocios tiene que ser el ejemplo más descarado y desesperado de esta administración que lleva a cabo la campaña de retribución política del presidente”.

En 2022, James trajo una demanda civil contra el Sr. Trump y la Organización Trump, buscando un multa que creció a $ 370 millones y le pidió a la corte que le impediera hacer negocios en el estado de Nueva York. Ella ganó el caso y el tribunal ordenado El Sr. Trump y su compañía pagarán $ 354 millones en multas, un total que ha aumentado cuando los intereses se tienen en cuenta. El Tribunal también les impedió buscar préstamos de instituciones financieras en Nueva York durante tres años y prohibió al Sr. Trump a servir como oficial o director de cualquier corporación de Nueva York.

Se ordenaron sanciones adicionales para los hijos del Sr. Trump, Eric y Donald Trump Jr., que son ejecutivos de la compañía.

Lowell acusó a la administración Trump de “[w]Eaponizando al Departamento de Justicia para tratar de castigar a un funcionario electo por hacer su trabajo “y dijo que fue” un ataque al estado de derecho y una escalada peligrosa de esta administración “.

“Si los fiscales llevan a cabo esta táctica inadecuada y están realmente interesados en la verdad, estamos listos y esperando con los hechos y la ley”, dijo Lowell.

En mayo, CBS News reportado Que una investigación de fraude penal liderada por el FBI había sido lanzada a James por presunto fraude hipotecario.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

y

contribuido a este informe.

Más de CBS News