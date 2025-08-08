Putin nos agudiza al darle a Trump un envío un premio destinado al funcionario de la CIA cuyo hijo murió luchando por Rusia

Washington – El presidente ruso, Vladimir Putin, le dio al enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff, un premio para transmitir a un alto funcionario de la CIA cuyo hijo fue asesinado en Ucrania mientras luchaba junto a las fuerzas rusas, según fuentes familiarizadas con el asunto.

El premio, la Orden de Lenin, debía ser entregada a Juliane Gallina, cuyo hijo de 21 años, Michael Gloss, fue asesinado en 2024.

Gallina se desempeña actualmente en la CIA como subdirectora de innovación digital. No se pudo determinar de inmediato lo que se hizo con el premio.

Múltiples fuentes le dijeron a CBS News que Putin le dio a Witkoff el premio durante su Viaje a Rusia esta semanaque un funcionario ruso dijo que Estados Unidos inició, para discutir terminar con la guerra de Ucrania.

El gesto de Putin, conocido por los juegos mentales e intentos de exponer los puntos de debilidad de los adversarios, probablemente estaba destinado a plantear preguntas inútiles y destacar que el hijo de un funcionario de la CIA luchó por Rusia en la guerra.

En esta fotografía de la piscina distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, saluda al enviado especial de EE. UU. Steve Witkoff antes de sus conversaciones en Moscú el 6 de agosto de 2025. Gavriil Grigorov/Pool/AFP a través de Getty Images



En un comunicado en abril, los funcionarios de la CIA dijeron que la muerte del hijo de Gallina, quien luchó con los desafíos de salud mental, no era un problema de seguridad nacional. Dos fuentes familiarizadas con el asunto le dijeron a CBS News que no había indicios de que Gloss había sido reclutado por el gobierno ruso, y que el Kremlin no parecía estar al tanto de los antecedentes familiares de Gloss cuando repatraba sus restos.

Los portavoces de la Casa Blanca, la CIA y Witkoff no respondieron con comentarios para este artículo. Un portavoz de la embajada de Rusia contactado por CBS News dijo que no había comentarios oficiales, y que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Kremlin o Russia no ha revelado públicamente el reconocimiento del premio.

El movimiento de Putin llega en un momento sensible, ya que Trump ha expresado una creciente frustración con el Kremlin y ha prometido aranceles secundarios a partir del viernes, incluso cuando las negociaciones están en marcha para un posible cumbre.

La Orden de Lenin es un premio de la era soviética destinada a destacar un servicio civil destacado. Se ha dado a espías de alto nivel, incluido Kim Philby del Reino Unido, un agente doble para la Unión Soviética. El hijo de Gallina nunca fue un empleado de la CIA, según una persona familiarizada con el asunto.

Putin, un ex operativo de la KGB, se ha reunido cinco veces con Witkoff, quien dejó el desarrollo inmobiliario para convertirse en el enviado del Sr. Trump para misiones de paz sensibles. La dependencia de Witkoff en el pasado sobre los traductores del gobierno ruso durante la diplomacia de alto riesgo ha atraído el escrutinio.

Una fuente familiarizada con las conversaciones le dijo a CBS News que Witkoff tenía un traductor del gobierno de los Estados Unidos con él para el encuentro el miércoles, dos días antes de la fecha límite de Trump para que Putin ponga fin a la guerra o enfrente graves sanciones financieras a través de sanciones. Ese mismo día, la administración Trump puso un Tarifa adicional del 25% sobre bienes indios para castigar a Nueva Delhi por continuar comprando petróleo ruso.

Trump describió la reunión del miércoles en Moscú como “altamente productivo”. La Casa Blanca dijo que los rusos estaban ansiosos por continuar relacionados con los Estados Unidos y dijo que las sanciones secundarias se implementarían el viernes. Sin embargo, hasta el viernes por la tarde, no se han emitido tales sanciones.

En las redes sociales, Gloss publicó publicaciones de sí mismo en Moscú y expresó su apoyo a las tropas rusas. Russian Media publicó por primera vez noticias de la muerte de Gloss en abril. La declaración de la CIA en ese momento dijo que Gallina y su familia habían sufrido “una tragedia personal inimaginable”.

Un obituario de Gloss dijo que fue “asesinado trágicamente en Europa del Este” el 4 de abril de 2024.

El padre de Gloss, Larry Gloss, un veterano de la Guerra de Irak, le dijo al Washington Post En una entrevista que él y Gallina no sabían que su hijo estaba en Ucrania o que se había alistado en el ejército ruso.

“Nuestro mayor temor mientras esperábamos que fuera repatriado fue que alguien allí [in Moscow] Ponería dos y dos juntos y descubriría quién era su madre, y lo usaría como accesorio “, dijo Larry Gloss.