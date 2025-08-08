Billy hace mucho tiempo como comisionado del IRS después de solo 2 meses en el trabajo

Washington – Billy Long, el comisionado del IRS, deja su puesto después de solo dos meses en el trabajo.

El presidente Trump nominará mucho para servir como embajador en Islandia, dijo el comisionado saliente del IRS en un declaración confirmando la noticia, que fue reportada por primera vez por The New York Times.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dirigirá temporalmente al IRS, dijo un funcionario de la Casa Blanca a CBS News.

“Estoy encantado de responder a su llamado al servicio y profundamente comprometido a avanzar en su audaz agenda”, dijo Long en su declaración. “¡Tiempos emocionantes por delante!”

Largo fue confirmado por el Senado A mediados de junio y se hizo cargo del IRS después de un tumulto para el liderazgo de la agencia de recaudación de impuestos. El IRS ha tenido varios comisionados provisionales desde el regreso al cargo de Trump en enero, incluido uno que duró Solo 48 horas. La administración Trump ha dirigido a recortar dramáticamente la fuerza laboral de la agencia.

Un ex subastador y congresista republicano de Missouri, Long fue elegido para hacerse cargo del IRS A finales del año pasado Después de anteriormente presionando para derogar Gran parte del código fiscal durante su tiempo en la casa. Long no es un contador de profesión, pero Trump promocionó su tiempo como asesor fiscal. Después de retirarse del Congreso en 2023, las empresas aconsejadas durante mucho tiempo sobre el crédito fiscal de retención de empleados, dibujar críticas de los demócratas que notaron la alta tasa de fraude del crédito.

El IRS ha sido un foco de los recortes del personal del gobierno de la administración Trump. La agencia elaboró planes a principios de este año para reducir su fuerza laboral de 102,000 personas hasta en un 40% a través de una combinación de despidos y renuncias voluntarias, según un memorando interno obtenido por CBS News en abril. Los recortes comenzaron después del 15 de abril, que es la fecha límite para que la mayoría de los estadounidenses presenten sus impuestos.

A partir de mayo, unos 25,000 empleados habían abandonado el IRS, una disminución del 25% desde los niveles de febrero, según un informe Según el organismo de control interno del IRS, el Inspector General del Tesoro para la Administración Fiscal. Alrededor del 26% de los agentes de ingresos del IRS, el personal que realizó auditorías, había abandonado la agencia en mayo, según el informe.

Mientras tanto, el personal del Departamento de Eficiencia del Gobierno, un equipo de reducción de costos, dirigido por el multimillonario Elon Musk- Acceso buscado al sistema de datos fiscales del IRS, provocar una demanda.

Ex jefe de actuación del IRS Melanie Krause Dejó la agencia en abril Sobre un plan para compartir datos fiscales con inmigración y aplicación de aduanas para ayudar a identificar inmigrantes indocumentados. Ella era reemplazado por Gary Shapleyun agente del IRS que se hizo conocido por hablar sobre presunta influencia política en la investigación fiscal de Hunter Biden. Pero Shapley fue expulsado después de solo dos días después de una disputa entre almizcle y bessent.

Bessent se quejó al Sr. Trump de que Shapley había sido instalado a instancias de Musk y buscó la aprobación del presidente para deshacer la decisión, dijeron múltiples fuentes a CBS News en ese momento.

