Trump y Putin se reunirán en Alaska la próxima semana, dice Trump

El presidente Trump y el presidente ruso Vladimir Putin planean reunirse en Alaska, según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.

Sr. Trump Confirmado sobre la verdad social La reunión tendrá lugar en Alaska el viernes 15 de agosto.

Un alto funcionario de la Casa Blanca le dijo a CBS News que la planificación de la cumbre del próximo viernes sigue siendo fluida, y que todavía es posible que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pueda terminar involucrado de alguna manera.

La Casa Blanca dijo a principios de esta semana que Trump está abierto a reunirse con Putin y Zelenskyy, pero Trump sugirió el viernes que podría comenzar solo reuniéndose con Putin, diciéndole a los periodistas que planea “comenzar con Rusia”. Trump también dijo que cree que “tenemos una oportunidad de organizar una reunión trilateral con los líderes ucranianos y rusos.

El empresario ruso y asesor de Putin Kirill Dmitriev reconoció la reunión planificada En una publicación sobre X que no mencionó la Guerra de Rusia-Ukraine. Sugirió que Estados Unidos y Rusia deberían “asociarse con el medio ambiente, la infraestructura y la energía en el Ártico y más allá”.

La reunión esperada se produce cuando Trump presiona a Putin para llegar a un acuerdo de alto el fuego con Ucrania. Sería la primera reunión cara a cara entre Putin y un líder estadounidense desde que el ex presidente Joe Biden se reunió con su homólogo ruso en Suiza en Junio de 2021ocho meses antes de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania.

El viernes 8 de agosto es la fecha límite impuesta por Trump para que Putin reduzca un acuerdo de alto el fuego o enfrente sanciones fuertes dirigidas a la economía rusa, incluida Posibles sanciones secundarias en países que hacen negocios con Rusia. Sr. Trump Impuso el 50% de tarifas sobre bienes indios a principios de esta semana, en parte porque India compra petróleo de Rusia.

El estado de esas sanciones adicionales no está claro.

Trump se ha frustrado con Putin en las últimas semanas, ya que Rusia ha seguido atacando a las ciudades ucranianas con ataques con aviones no tripulados y misiles. Sr. Trump ha descrito algunas de sus llamadas telefónicas recientes con el presidente ruso como decepcionante.

El tono de la administración Trump parece cambiar en los últimos días. El enviado del Sr. Trump, Steve Witkoff, se reunió con Putin en Moscú durante horas el miércoles, que el presidente de los Estados Unidos descrito como “muy productivo”. La Casa Blanca y el Kremlin luego indicado Estaban abiertos a una cumbre de Putin Trump.

El presidente dijo a los periodistas el viernes: “El presidente Putin, creo, quiere ver la paz, y Zelenskyy quiere ver la paz”.

Pero los términos reales de cualquier posible acuerdo de paz siguen sin estar claros. El ejército de Rusia ocupa grandes franjas del este de Ucrania, incluidos los dos territorios que ha capturado desde 2022 y los que anexó en un conflicto de menor intensidad que comenzó en 2014.

El liderazgo ruso tiene indicado en el pasado que quiere que Ucrania retire sus propias fuerzas de gran parte del este del país, posiblemente incluidas las áreas que Rusia ni siquiera ha capturado, y que ponga fin a su empuje de larga data para unirse a la OTAN. Zelenskyy tiene empujado atrás Sobre esas demandas.

Trump dijo el viernes que espera “algún intercambio de territorios” entre Rusia y Ucrania.

El presidente de los Estados Unidos ha culpado a Zelenskyy y Putin en varios puntos por un lento progreso en un acuerdo de alto el fuego. Sr. Trump argumentado públicamente con Zelenskyy en la Oficina Oval a principios de este año, y él reclamado Zelenskyy estaba prolongando el conflicto por negarse a ceder la península de Crimea a Rusia. La administración Trump también tiene detenido Asistencia militar a Ucrania al menos dos veces, antes de restaurar los envíos de ayuda.

