Newsom recibe a los demócratas de Texas que rompen quórum sobre la redistribución de distritos, dice California “anulará” la acción del Partido Republicano en Texas

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Texas que han dejado el estado para bloquear una votación sobre la redistribución de distritos fueron organizados por líderes de California el viernes. El gobernador de California Gavin Newsom, la oradora de la Cámara de Representantes, Emerita Nancy Pelosi, y otros prominentes líderes demócratas de California hablaron en un evento de prensa junto con los legisladores de Texas.

“Estamos corriendo de la nada”, dijo la representante de Texas Ann Johnson al comienzo de la conferencia de prensa.

El evento se llevó a cabo en la mansión histórica del gobernador de California en Sacramento.

“Lo que está sucediendo en los Estados Unidos de América no es normal. No podemos permitir que esto se considere normal”, dijo Newsom.

Los legisladores estatales de Texas han estado fuera del estado desde el lunes, rompiendo quórum para evitar que la Cámara Republicana controle por un plan de redistribución de distritos propuesto que podría darle al Partido Republicano cinco escaños más de la Cámara de Representantes en el estado.

IllinoisNueva York y Massachusetts Todos han sido anfitriones de los demócratas de Texas esta semana, una situación que ha llevado a los republicanos de Texas a buscar órdenes de arresto para los legisladores.

Newsom ha estado entre los críticos más vocales del plan de la legislatura de Texas, anunciando un impulso para volver a dibujar los distritos del Congreso de California que podrían aumentar el número de escaños en poder de los demócratas.

“Estamos hablando de medidas de emergencia para responder a lo que está sucediendo en Texas, y anularemos lo que sucede en Texas”, dijo Newsom.

“Estamos preparados y lucharemos contra el fuego con el fuego”, dijo el representante Robert Rivas, presidente de la Asamblea del Estado de California. “California hará lo que sea necesario para proteger las voces, proteger los votos y proteger los derechos de cada estadounidense”.

A principios de la semana, en respuesta al impulso de Newsom, el representante del Partido Republicano de California, Kevin Kiley, anunció que presentaría una legislación que Prohibir la redistribución de distritos de la década en todo el país.

La reunión del viernes destacó el impulso de redistribución de distritos de California, que Newsom y otros líderes de California han dicho que depende de Texas u otros estados liderados por el Partido Republicano con el suyo.

Los líderes dijeron que liberarán los mapas de California redondeados la próxima semana. Los abogados tienen una fecha límite del 22 de agosto para aprobar los mapas para llevarlos a una boleta electoral especial en noviembre.

