La administración de Trump amenaza con tomar las patentes de Harvard

El gobierno federal le dijo a la Universidad de Harvard el viernes que podría tomar el control de las patentes de la escuela derivadas de la investigación financiada por el gobierno federal, la última en una disputa entre los meses entre la administración Trump y la Ivy League College.

El Secretario de Comercio, Howard Lutnick, está lanzando una “revisión integral inmediata” de si Harvard ha cumplido con las leyes federales en torno a las patentes, dijo en una carta al presidente de Harvard, Alan Garber.

Las patentes en cuestión podrían valer cientos de millones de dólares, dijo un funcionario de la administración superior, y en su carta, Lutnick amenazó con otorgar licencias de terceros a las patentes de Harvard o llevar los títulos a cualquier patente donde Harvard no haya cumplido con el gobierno. título y requisitos de divulgación.

Lutnick ordenó a la escuela con sede en Massachusetts que proporcionara información sobre todas las patentes que obtuvo a través de investigaciones financiadas por el gobierno federal.

“Creemos que Harvard no ha cumplido con sus obligaciones con el contribuyente estadounidense y está incumpliendo los requisitos legales, regulatorios y contractuales vinculados a los programas de investigación financiados por el gobierno federal de Harvard y la propiedad intelectual que surge de él”, dijo Lutnick.

Le dio a Harvard hasta el 5 de septiembre para responder y demostrar que está cumpliendo con la Ley Bayh-Dole. Según esa legislación, las universidades que reciben subvenciones federales de investigación deben demostrar que los inventos que emiten esa financiación se están utilizando para beneficiar a los estadounidenses.

La administración Trump quiere que Harvard proporcione una lista de todas las patentes que tiene que provienen de subvenciones federales, cómo se aplican actualmente las patentes y los detalles sobre los acuerdos de licencia, incluido si exigen la “fabricación sustancial de los Estados Unidos” y las identidades de los licenciatarios.

Un portavoz de Harvard calificó la medida “otro esfuerzo de represalia más apuntando a Harvard por defender sus derechos y libertad”.

“Las tecnologías y las patentes desarrolladas en Harvard están salvando la vida y la redefinición de la industria. Estamos totalmente comprometidos a cumplir con la Ley Bayh-Dole y garantizar que el público pueda acceder y beneficiarse de las muchas innovaciones que surgen de la investigación financiada por el gobierno federal en Harvard”, dijo el portavoz.

La administración Trump ha detenido o cortado miles de millones en fondos de investigación federal a Harvard, acusando a la Universidad de no tratar con el antisemitismo del campus. Harvard tiene demandó por los fondos congeladosalegando que el gobierno está castigando ilegalmente a la escuela por la actividad protegida por la Primera Enmienda y tratando de “obligar a Harvard a someterse al control del gobierno sobre sus programas académicos”.

Antes del límite de financiación, la administración exigió que Harvard acepte los cambios – incluyendo una auditoría externa de ciertos departamentos académicos, el fin de los programas de DEI y las políticas disciplinarias más estrictas, si quiere mantener su “relación financiera” con el gobierno federal. Harvard rechazó las demandas.

El presidente Trump tiene también empujado El Servicio de Impuestos Internos para revisar el estado exento de impuestos de Harvard. Y él dirigió a su administración a Barrar a la mayoría de los estudiantes extranjeros Desde viajar a los Estados Unidos para estudiar en Harvard, aunque un juez Bloqueado ese movimiento.

Sr. Trump ha sugerido Está abierto a hacer un trato con Harvard. Algunas otras escuelas de la Ivy League que se enfrentaron a las congelaciones de fondos han obtenido acuerdos con la administración, con la Universidad de Columbia y la Universidad de Brown haciendo varias concesiones al gobierno federal.

