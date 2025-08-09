Trump le dice a los militares que se dirigen a los carteles de drogas latinoamericanos, dice Source

Washington – El presidente Trump ha ordenado a los militares que apuntaran a los carteles de las drogas en América Latina, una fuente familiarizada con el asunto confirmado a CBS News.

No está claro si los militares podrían tomar medidas o cuándo.

La noticia fue reportada por primera vez por The New York Times.

Desde que regresó a la Casa Blanca para un segundo mandato, Trump ha emprendido esfuerzos para atacar a los carteles de las drogas en América Latina, que según él están detrás del flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas en la frontera sur y en los Estados Unidos

Trump firmó un orden ejecutivo Al comienzo de su segunda administración que ordenó al Departamento de Estado que designara carteles y pandillas transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras. El Departamento de Estado en febrero anunció la designación para ocho pandillas, incluidas MS-13 y Tren de Aragua. Desde entonces, ha agregado dos pandillas haitianas y los hutíes en Yemen al lista de organizaciones terroristas extranjeras designadas.

El departamento del Tesoro tiene también sancionado El Cartel de los Soles, también conocido como Cartel of the Sun, como un terrorista global especialmente designado, anunció el mes pasado. La administración Trump dijo que el grupo con sede en Venezuela está dirigido por el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos de alto rango y “brinda apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad” de los Estados Unidos. Duplicó el premio para obtener información que conduzca al arresto de Maduro a $ 50 millones el jueves.

Ministro de Relaciones Exteriores de Venezolano, Yvan Gil llamado el premio “Patética” y “propaganda política cruda”.

Los demócratas de la Cámara y el Senado tienen instó a la administración Trump Usar la designación terrorista extranjera para tomar medidas para frenar el flujo de armas hechas en los Estados Unidos a través de la frontera sur al interrumpir las redes financieras de los carteles e imponer sanciones más duras en las entidades que les brindan apoyo material.

Fiscales federales sin sellar una acusación En mayo, acusó a un presunto miembro del cartel mexicano de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada al proporcionar granadas a un cartel.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el jueves a EWTN, una red de televisión católica, que la designación de la organización terrorista extranjera brinda al gobierno de los Estados Unidos a las autoridades más legales para atacar a los carteles.

“Ya no es un problema de aplicación de la ley”, dijo. “Se convierte en un problema de seguridad nacional”.

Más tarde, Rubio agregó que la designación “nos permite ahora dirigirse a lo que están operando y usar otros elementos del poder estadounidense (agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, lo que sea, para apuntar a estos grupos si tenemos la oportunidad de hacerlo”.

Trump también ha tratado de usar a los militares para ayudar a implementar su agenda de inmigración, con más de 10,000 miembros del servicio enviados a la frontera entre Estados Unidos y México, Según el departamento de defensa. El Pentágono también creó tres áreas de defensa nacional en Arizona, Nuevo México y Texas y son tratados como extensiones de bases militares. Comando Usnorthern dicho Las áreas apuntan a mejorar las operaciones de seguridad fronteriza.

En junio, Trump también ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que movilizara a aproximadamente 4,000 miembros de la Guardia Nacional de California a Los Ángeles, por las objeciones del gobernador Gavin Newsom, para ayudar con las acciones de aplicación de la inmigración. Alrededor de 700 marines de servicio activo también fueron desplegado a la ciudad más grande de California.

