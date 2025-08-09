Trump nomina a Tammy Bruce como representante adjunto de la ONU

El presidente Trump dijo el sábado que nomina al portavoz del Departamento de Estado Tammy Bruce como el próximo representante adjunto de las Naciones Unidas.

“Desde el comienzo de mi segundo mandato, Tammy ha estado sirviendo con distinción como portavoz del Departamento de Estado, donde hizo un trabajo fantástico”, dijo el presidente en un Verdad social correo.

Bruce recibirá el rango de embajador, dijo Trump, si el Senado confirma su nominación.

No está claro quién reemplazará la posición de Bruce en el Departamento de Estado.

Trump ha nominado a Mike Waltz, su ex asesor de seguridad nacional, para ser embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Su confirmación se ha estancado desde testificado en su audiencia de confirmación del Senado el mes pasado sobre la política exterior de la administración y sus planes para el papel si se confirma.

El papel de embajador de la ONU – el último del gabinete de Trump a ser confirmado – Ha estado vacante desde el comienzo del segundo mandato de Trump.

Si ambos se confirman, Bruce serviría bajo Waltz y asumiría los deberes del embajador de la ONU cuando esté ausente.

Antes de unirse a la administración Trump, Bruce fue colaborador de Fox News. Se convirtió en la anfitriona de “Get Tammy Bruce” en 2019, que se emitió en el servicio de transmisión de la red.

Caitlin Yilek contribuyó a este informe.

