El tribunal de apelaciones arroja la orden de desacato del juez en caso de que los venezolanos enviados a El Salvador

Washington – Un tribunal de apelaciones federal dividido otorgó el viernes la solicitud de la administración Trump para dejar de lado la decisión de un juez de distrito Encontrar una causa probable Que algunos funcionarios federales cometieron desprecio criminal al violar la orden de cambiar los aviones que transportan migrantes venezolanos con destino a El Salvador.

El 2-1 decisión De un panel de jueces en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, es una victoria masiva para la administración Trump, que ha criticado al juez de distrito estadounidense James Boasberg por sobrepasar su autoridad cuando inició procedimientos de desacato criminal en abril.

El circuito de DC había emitido una pausa temporal de la decisión de Boasberg, mientras que tomó más tiempo considerar el problema. En una opinión sin firmar emitida el viernes, los jueces Gregory Katsas y Neomi Rao, ambos nombrados por el presidente Trump en su primer mandato, otorgaron una solicitud del Departamento de Justicia de desechar la orden de desacato de Boasberg. La jueza Cornelia Pillard, una persona designada por Obama, disentada.

El caso de la Ley de los enemigos alienígenas

La disputa sobre la orden de desacato de Boasberg se deriva de los esfuerzos de los funcionarios de inmigración para deportar a los migrantes venezolanos en el tiempo de guerra Ley de enemigos alienígenasque presidente Trump Invocado en marzo eliminar rápidamente a los presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.

En respuesta a un desafío legal de rápido movimiento presentado por un grupo de migrantes en Washington, DC, a través de las mudanzas, Boasberg bloqueó temporalmente las deportaciones y emitió una orden oral que dirigía a la administración Trump que devuelva a los migrantes venezuelos sujetos a la declaración del Sr. Trump que estaban en planos con destino a El Salvador de regreso a la orden de EE. UU. Una orden escrita emitida después después de evitó la administración Trump desde realizar cualquier deportación de no ciudadanos bajo la Ley de Enemigos Alien.

Pero Boasberg dijo que a pesar de sus mandatos, la administración Trump no detuvo las mudanzas, y los aviones que transportaban a los migrantes deportados bajo la Ley de Enemigos Alien aterrizaron en El Salvador. Los aviones ya estaban fuera del espacio aéreo estadounidense cuando Boasberg emitió su orden al bloquear a los funcionarios estadounidenses de “eliminar” a los detenidos, un hecho que el tribunal de apelaciones señaló al fallo para la administración. La mayoría de las personas fueron transferidas a la notoria prisión de Supermax de El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo o Cecot.

Las acciones de la administración plantearon preguntas sobre si había violado la orden de Boasberg, y el juez en abril dictaminó que existía una causa probable para encontrar funcionarios gubernamentales con desprecio criminal por lo que era su desafío. Boasberg dijo que las acciones del gobierno demostraron un “desprecio intencional” por su orden.

“El Tribunal no llega a tal conclusión a la ligera o apresuradamente; de hecho, le ha dado a los acusados una gran oportunidad de rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”, escribió Boasberg en su decisión. Dijo que la administración Trump podría remediar sus hallazgos de desprecio al afirmar la custodia sobre los migrantes que fueron eliminados en violación de su orden, para que puedan afirmar su derecho a desafiar su eliminación.

La administración Trump apeló al hallazgo de desacato de Boasberg y le pidió al circuito de DC que anule la decisión, lo que acordó hacer.

En una opinión concurrente el viernes, Katsas escribió que la disputa sobre la eliminación de los migrantes venezolanos a El Salvador en marzo “implica una confrontación extraordinaria y continua entre las ramas ejecutivas y judiciales”. Señaló que los procedimientos no implican la legalidad de las mudanzas hechas bajo la Ley de Enemigos Alien en marzo, y dijo que el tribunal no puede decidir en este momento “si la implementación agresiva del gobierno de la proclamación presidencial garantiza elogios o críticas como un asunto político”.

Aún así, Katsas escribió que una decisión a favor de la administración Trump es apropiada porque “el gobierno es claramente correcto sobre los méritos del desacato criminal, y nuestro dicho ahora evitaría largas disputas entre el ejecutivo y el poder judicial sobre cuestiones difíciles y polémicas con respecto al poder de los tribunales para controlar la política o enjuiciamientos orientales, o para imponer sanciones criminales por las injuntas violantes sin jurón”.

“En circunstancias mucho menos tensos que estas, los tribunales han revisado las órdenes interlocutorias a través del mandamus para evitar un conflicto extendido entre rama”, dijo Katsas.

Escribió que el desprecio de Boasberg para encontrar “plantea preguntas preocupantes sobre el control judicial sobre las funciones ejecutivas centrales como la realización de la política exterior y el enjuiciamiento de delitos penales”.

En su disidencia, Pillard argumentó que los hallazgos de desprecio de Boasberg eran apropiados, y dijo que la decisión de la mayoría de desarmar los hallazgos de desprecio era “por error”.

“Nuestro sistema de tribunales no puede soportar por mucho tiempo si los litigantes decepcionados desafían las órdenes de los tribunales con impunidad en lugar de desafiarlos legalmente. Es por eso que la desobediencia voluntaria de una orden judicial es punible como desprecio criminal”, escribió Pillar. “Cuando parece que se ha desobedecido una orden judicial, la capacidad del Tribunal para saber quién fue el responsable es el primer paso para la responsabilidad”.

El abogado de la ACLU, Lee Gelernt, el abogado principal de los demandantes en los casos de la Ley de Enemigos Alien Enemigos, dijo en un comunicado: “Estamos en desacuerdo con la decisión de hoy con respecto al desprecio y estamos considerando todas las opciones en el futuro. Incluso los abogados de DOJ ahora han declarado públicamente que entendieron que no se suponía que debían entregar a estos hombres a El Salvador.

Desde las conclusiones de Boasberg y la suspensión de su orden de la corte de apelaciones, 252 venezolanos que fueron deportados de los Estados Unidos a Cecot fueron enviados desde El Salvador de regreso a su país de origen Como parte de un intercambio de prisioneros que involucran a los Estados Unidos

Las tensiones entre la administración Trump y el poder judicial federal se han intensificado en el segundo mandato del Sr. Trump, ya que los jueces han emitido decisiones que bloquean la implementación de muchos aspectos de la agenda del presidente. Pero el choque entre Boasberg y el presidente ha sido uno de los más feroces, y el desacato del juez marcó la reprimenda más directa de la administración hasta ahora.

La Sr. Trump tiene pidió que el Congreso fuera acusado Boasberg y el Departamento de Justicia presentó una queja de mala conducta judicial Contra el juez por los comentarios que supuestamente realizó en una reunión a puerta cerrada de la Conferencia Judicial en marzo.