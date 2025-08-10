Los líderes de Armenia y Azerbaiyán se unen a Trump para firmar un acuerdo de paz en la Cumbre de la Casa Blanca

Washington – Los líderes de Armenia y Azerbaiyán se dieron la mano cuando se unieron al presidente Trump en la Casa Blanca el viernes para una cumbre de paz donde firmaron un acuerdo dirigido a fin de décadas de conflicto.

Los dos países en el Cáucaso del Sur firmaron acuerdos entre sí y los EE. UU. Que reabrirán rutas de transporte clave al tiempo que permiten que Estados Unidos aproveche la disminución de la influencia de Rusia en la región. El acuerdo incluye un acuerdo que creará un importante corredor de tránsito para ser nombrado la ruta de Trump para la paz y la prosperidad internacionales, dijo la Casa Blanca.

Trump dijo en la Casa Blanca el viernes que nombrar la ruta después de él era “un gran honor para mí”, pero “no pedí esto”.

Un alto funcionario de la administración, en una llamada antes del evento con los periodistas, dijo que fueron los armenios quienes sugirieron el nombre.

En la Cumbre de la Paz el viernes, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, dijo que el corredor de tránsito “creará oportunidades de conectividad para tantos países”.

“Estamos comenzando el camino hacia la asociación estratégica”, dijo.

El primer ministro armenio Nikol Pashinyan calificó el acuerdo como un “hito significativo”.

“Estamos colocando una base para escribir una mejor historia que la que tuvimos en el pasado”, dijo Pashinyan.

El presidente Trump se une al presidente de Azerbaiyani, Ilham Aliyev, a la izquierda, y al primer ministro armenio Nikol Pashinyan, a la derecha, durante una ceremonia de firma en la sala este de la Casa Blanca el 8 de agosto de 2025. Andrew Harnik / Getty Images



Ambos líderes dijeron que el avance fue posible gracias al Sr. Trump y su equipo y se unieron a una creciente lista de líderes extranjeros y otros funcionarios que han dicho que el líder estadounidense debería recibir un premio Nobel de la paz, algo que ha codiciado.

“El presidente Trump en seis meses hizo un milagro”, dijo Aliyev.

Trump comentó cuánto tiempo pasó el conflicto entre los dos países y dijo sobre el acuerdo: “Treinta y cinco años lucharon y ahora son amigos y serán amigos mucho tiempo”.

Esa ruta conectará a Azerbaiyán y su exclrave autónomo de Nakhchivan, que están separados por un parche de territorio armenio de 20 millas de ancho. La demanda de Azerbaiyán había retrasado las conversaciones de paz en el pasado.

El Sr. Trump indicó que le gustaría visitar la ruta en algún momento, diciendo: “Vamos a tener que llegar allí”.

“La hoja de ruta que están de acuerdo construirá un futuro cooperativo que beneficie a ambos países, su región del Cáucaso del Sur y más allá”, dijo el viernes la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly. Agregó que el nuevo corredor de tránsito “permitirá la conectividad sin obstáculos entre los dos países al tiempo que respeta la soberanía y la integridad territorial de Armenia y su gente”.

Cuando se le preguntó cómo se siente acerca de la paz duradera entre Armenia y Azerbaiyán, Trump dijo “muy segura” mientras dio la bienvenida a ambos líderes a la Casa Blanca el viernes por la tarde.

La firma del viernes se suma al puñado de acuerdos económicos y de paz negociados este año por Estados Unidos, mientras que Trump no ha ocultado su deseo de recibir el premio Nobel de la paz por su papel en ayudar a aliviar conflictos de larga data en todo el mundo.

El acuerdo de paz entre el República Democrática del Congo y Ruanda ayudó a terminar el conflicto de décadas en el este del Congo, y Estados Unidos medió un alto el fuego entre India y Pakistánmientras que Trump intervino en enfrentamientos entre Camboya y Tailandia Al amenazar con retener los acuerdos comerciales con ambos países si sus combates continuaron. Sin embargo, los acuerdos de paz en Gaza y Ucrania han sido difíciles de alcanzar.

La firma de un acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán, ambas antiguas repúblicas soviéticas, también ataca un golpe geopolítico a su ex maestro imperial, Rusia. A lo largo del conflicto de casi cuatro décadas, Moscú jugó mediador para expandir su influencia en la región estratégica del Cáucaso del Sur, pero su influencia disminuyó rápidamente después de lanzar la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. El acuerdo negociado por Trump permitiría a los Estados Unidos profundizar su alcance en la región como Moscú retratado, dijeron los oficiales senior de la administración estadounidense.

La administración Trump comenzó a interactuar con Armenia y Azerbaiyán en serio a principios de este año, cuando el enviado diplomático clave del Sr. Trump, Steve Witkoff, se reunió con Aliyev en Bakú y comenzó a discutir lo que un alto funcionario de la Administración llamó un “reinicio regional”.

Las negociaciones sobre quién desarrollará la ruta Trump, que eventualmente incluirá una línea ferroviaria, líneas de petróleo y gas, y líneas de fibra óptica, probablemente comenzarán la próxima semana, y al menos nueve desarrolladores ya han expresado interés, según el alto funcionario de la Administración, que informó a los periodistas bajo condición de anonimato.

Separan del acuerdo conjunto, tanto Armenia como Azerbaiyán firmaron acuerdos con Estados Unidos con la intención de reforzar la cooperación en energía, tecnología y economía, dijo la Casa Blanca.

El Sr. Trump previstó gran parte del plan del viernes en un puesto de redes sociales el jueves por la noche, en el que dijo que los acuerdos “desbloquearían completamente el potencial” de la región del Sur del Cáucaso.

“Muchos líderes han tratado de terminar la guerra, sin éxito, hasta ahora, gracias a ‘Trump'”, dijo el presidente en su sitio social de la verdad.

Trump, Pashinyan y Aliyev se reunieron para la ceremonia de firma en el comedor estatal. Esa declaración de paz fue la primera firmada por Armenia y Azerbaiyán desde el final de la Guerra Fría, según la administración.

Entre los documentos que se firmaron se encontraba una carta que solicita a la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para disolver su grupo Minsk, establecido en la década de 1990 y copresidido por Rusia, Francia y Estados Unidos para mediar el conflicto Armenia-Azerbaiyán. La Casa Blanca dijo el viernes que el grupo ya no es relevante.

Las dos naciones estuvieron encerradas en conflicto durante casi cuatro décadas mientras luchaban por el control de la región de Karabakh, conocida internacionalmente como Nagorno-Karabakh.

El área estaba en gran medida poblada por armenios durante la era soviética, pero se encuentra dentro de Azerbaiyán. Las dos naciones lucharon por el control de la región a través de múltiples enfrentamientos violentos que dejaron decenas de miles de personas muertas durante décadas, todo mientras que los esfuerzos de mediación internacional fallaron.

Más recientemente, Azerbaiyán recuperó todo Karabakh en 2023 y había estado en conversaciones con Armenia para normalizar los lazos. La insistencia de Azerbaiyán en un puente terrestre hacia Nakhchivan había sido un gran punto de conflicto, porque si bien Azerbaiyán no confiaba en Armenia para controlar el llamado corredor de Zangezur, Armenia resistió el control por un tercero porque lo veía como un incumplimiento de la soberanía.

Pero la perspectiva de los lazos más cercanos con Estados Unidos, además de poder entrar y salir de la nación sin litoral más libremente sin tener que acceder a Georgia o Irán, ayudó a atraer a Armenia al acuerdo más amplio, según funcionarios estadounidenses.

Mientras tanto, Rusia se retiró cuando Azerbaiyán recuperó el control de Karabakh en la ofensiva de septiembre de 2023, que enoja a Armenia, que se ha movido para derramar influencia rusa y girar hacia el oeste. Azerbaiyán, envalentonado por su victoria en Karabakh, también se ha vuelto cada vez más desafiante en sus relaciones con Moscú.