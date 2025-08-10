Watchdog Group solicita la adquisición de la investigación del Departamento de Defensa del avión Qatari en nombre de Trump

El Fondo de Defensores de Democracia del Grupo Watchdog, dirigido por un ex funcionario de ética de la administración de Obama, ha solicitado formalmente una investigación federal sobre la aceptación del Pentágono de un avión de lujo Qatari en nombre del presidente Trump.

Según un memorando obtenido por CBS News, el grupo solicitó al Inspector General del Departamento de Defensa y a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno que investigara si el Pentágono rompió las leyes y se dedicó a la incorrección al aceptar el regalo en nombre del Sr. Trump de la Familia Real Qatari. El memorando fue enviado al Inspector General y Gao el viernes.

El Fondo de Defensores de la Democracia es un grupo de defensa no partidista fundado por Obama Ethics Zar Norm Eisen. Su memorando dijo que las agencias deberían investigar si el departamento de defensa había invocado incorrectamente a sus autoridades a aceptar el avión a reacción y, según los informes, para transferir $ 934 millones en fondos de un programa de misiles nucleares para ayudar a modificar el avión.

“Si es cierto, esto significaría que el DOD está desviando los fondos críticos de defensa nuclear para equipar un regalo sin precedentes de un gobierno extranjero a un presidente de los Estados Unidos”, dijo el grupo en un memorando de 10 páginas.

A principios de este año, El presidente Trump confirmó que la familia real de Qatar estaba donando un Boeing 747-8 para su uso. Valorado en $ 400 millones, el Jumbo Jet se donará a la biblioteca presidencial del Sr. Trump después de que termine su mandato.

“Hay tantas cosas mal con esta imagen, es un desafío saber por dónde comenzar”, dijo Virginia Canter, principal abogada de ética y anticorrupción en Democracy Defenders Fund. “El hecho de que los contribuyentes ahora estén financiando una quinta Fuerza Aérea, originada por una monarquía extranjera, es un asombroso abuso de confianza pública, prioridades fiscales e intereses de seguridad nacional”, dijo Canter.

El memorando del Fondo de Defensores de Democracia dijo que el avión era redundante e innecesario, señalando que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos opera dos 747 aviones como Air Force One, y dos aviones de reemplazo fueron autorizados en 2018 por $ 3.9 mil millones. A pesar de la existencia de una flota activa y futura, Trump siguió el avión Qatari de $ 400 millones, al que se refirió en mayo como un “regalo”.

“Si podemos obtener un 747 como una contribución a nuestro departamento de defensa para usar durante un par de años mientras construyen los otros, creo que fue un gesto muy agradable”, dijo el presidente.

El memorando del Fondo de Defensores de la Democracia también argumentó que la orientación del Departamento de Justicia prohíbe a las agencias aceptar obsequios que incurrirían en costos en futuros años fiscales, como parece ser el caso del Jatari Jet.

“La Fuerza Aérea ya ha dejado en claro que el Jatar Jet no puede operar como Air Force One en su estado actual”, dijo el memorando.

El grupo también argumentó que incluso si era legal, “el uso de la autoridad legal (del Departamento de Defensa) para aceptar un don extranjero que no sea adecuado para el propósito y luego gastar mil millones de dólares de las asignaciones para la disuasión nuclear a la actualización de que el avión sería un desarrollo inquietante, una mala gestión de los fondos y un abuso de las autoridades de las estadísticas (del departamento de defensa) en el intento de la presidenta de la Presidente a la constitución de la evida.

Un memorando de entendimiento entre Qatar y el Departamento de Defensa que fue visto por CBS News describió la “donación incondicional” de un avión jumbo Boeing 747-8.

Fue firmado a principios de este mes por el Secretario de Defensa Pete Hegseth y el Viceprimer Ministro de Qatar y Ministro de Estado de Asuntos de Defensa. No menciona específicamente Air Force One, pero dice que el Jet puede ser utilizado por el Pentágono “de cualquier manera que considere apropiada”.

El inspector general del Departamento de Defensa declinó hacer comentarios.

