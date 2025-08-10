Los líderes europeos se unen detrás de Ucrania como la Casa Blanca abierta a invitar a Zelenskyy a la reunión de Trump-Putin

Una coalición de naciones europeas se unió detrás de Ucrania el sábado, diciendo que el Guerra de Rusia-Ucrania No se puede resolver sin Kiev, antes de una reunión planificada entre el presidente Trump y el presidente ruso Vladimir Putin que actualmente no incluye al líder de Ucrania.

El declaraciónfirmado por el Presidente de la Unión Europea y los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, Finlandia y el Reino Unido, declararon que el “camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania”.

El grupo enfatizó la necesidad de una “paz justa y duradera” para Kiev, incluidas garantías de seguridad “robustas y creíbles”.

“Ucrania tiene la libertad de elección sobre su propio destino. Las negociaciones significativas solo pueden tener lugar en el contexto de un alto el fuego o la reducción de las hostilidades”, dijo el comunicado.

La declaración de los principales líderes europeos, que también dijeron que “dan la bienvenida al trabajo del presidente Trump para detener el asesinato en Ucrania, se produjo después de que Trump anunció que se reuniría con Putin uno a uno en Alaska el viernes 15 de agosto, después de semanas de presión en Rusia para reducir un acuerdo de alto el fuego. Es la primera reunión cara a cara entre Putin y un líder estadounidense desde la invasión a gran escala de Rusia de Ucrania comenzó a principios de 2022.

Dos fuentes le dijeron a CBS News Saturday que Trump todavía está dispuesto a reunirse conjuntamente con Zelenskyy y Putin, pero la reunión actualmente sigue siendo bilateral, como solicitó Putin.

Trump también dijo la semana pasada que espera “algún intercambio de territorios” entre Ucrania y Rusia. El ejército ruso ocupa grandes partes del este de Ucrania y Rusia ha indicado Que quiere que Ucrania ceda esos territorios, que Zelenskyy ha retrasado.

Los europeos escribieron en su declaración: “Seguimos comprometidos con el principio de que las fronteras internacionales no deben cambiarse por la fuerza. La línea de contacto actual debe ser el punto de partida de las negociaciones”.

Zelenskyy agradeció a los europeos por su declaración, diciendo en una publicación en x que está “agradecido con todos los que están con Ucrania”. El presidente ucraniano previamente Risotó la planificada cumbre de Putin-Trump, escribiendo que cualquier acuerdo de paz que excluya a Ucrania “nunca funcionará”.

Mientras tanto, el vicepresidente JD Vance se reunió el sábado con los altos funcionarios europeos y ucranianos en la residencia de fin de semana del Secretario de Relaciones Exteriores británicos para discutir cómo poner fin a la guerra.

La reunión de Trump-Putin puede resultar fundamental en una guerra que comenzó cuando Rusia invadió a su vecino occidental y ha llevado a decenas de miles de muertes, aunque no hay garantía de que detendrá los combates desde que Moscú y Kyiv permanecen muy separados en sus condiciones para la paz.

Un impulso liderado por un mes para lograr una tregua en Ucrania hasta ahora ha demostrado ser infructuoso, con Kiev de acuerdo en principio, mientras que Moscú ha resistido los términos más de su gusto.

Trump también había subido un ultimátum para imponer sanciones adicionales a Rusia e introducir tarifas secundarias dirigidas a países que compran petróleo ruso si el Kremlin no avanzaba hacia un acuerdo. La fecha límite fue el viernes. La Casa Blanca no respondió preguntas el sábado sobre posibles sanciones.

El Kremlin a principios de esta semana reiteró las demandas de que Ucrania renuncie al territorio, abandone su intento de unirse a la OTAN y aceptar límites en su ejército, a cambio de una retirada de las tropas rusas del resto del país.

Zelenskyy dijo el sábado que Ucrania “no le dará a Rusia ningún premio por lo que ha hecho” y que “los ucranianos no darán sus tierras al ocupante”.

Funcionarios ucranianos dijeron previamente a Associated Press en privado que Kiev sería susceptible de un acuerdo de paz que de hecho reconocería la incapacidad de Ucrania para recuperar las territorios perdidos militarmente. Pero Zelenskyy insistió el sábado en que la tierra cediendo formalmente estaba fuera de discusión.