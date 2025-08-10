La EPA termina con $ 7 mil millones solar para todos los programas

La Agencia de Protección Ambiental anunció el jueves que está terminando su programa solar de $ 7 mil millones para todos los programas diseñados para llevar energía renovable y asequible a comunidades de bajos ingresos. Las fuentes confirmaron a CBS News a principios de esta semana que la agencia planeaba desechar el programa.

Solar para todos proporcionó fondos a 60 beneficiarios de subvenciones que planearon crear o expandir los bajos ingresos existentes programas solarescon el objetivo de permitir que 900,000 hogares en todo el país en comunidades desfavorecidas utilicen la energía solar para reducir sus facturas de energía en el hogar.

El administrador de la EPA, Lee Zeldin, dijo en un comunicado publicado en x: “El Una gran factura hermosa Eliminó el fondo de reducción de gases de efecto invernadero, que incluía una olla de $ 7 mil millones llamada ‘Solar For All’. … La conclusión es esta: la EPA ya no tiene la autoridad legal para administrar el programa o los fondos apropiados para mantener vivo este boondoggle “.

CBS News informó el martes que la Oficina de Gestión y Presupuesto se comunicó con la EPA sobre la finalización del programa. Una fuente le dijo a CBS News que varios senadores, tanto republicanos como demócratas, se comunicaron con la EPA y le pidieron que reconsiderara, ya que muchos de estos destinatarios son oficinas estatales de energía y ambiental en los estados rojos y azules.

The New York Times fue el primero en informar sobre los planes.

Marejadaun ganador solar sin fines de lucro para todos los subvenciones que trabaja en ocho estados del sur, tiene más de $ 156 millones en fondos de subvenciones en la línea. Hasta la fecha, el grupo ha incorporado a 24 megavatios de proyectos solares por valor de más de $ 20 millones.

“Este programa cubre todos los territorios estatales y estadounidenses, más del 60% de los premios fueron a las oficinas de energía estatales”, dijo la CEO de Groundswell, Michelle Moore, a CBS News. Moore se apresuró a señalar que se otorgaron premios a las partes interesadas en los estados rojos y azules, y agregó: “Hay mucho en juego aquí”.

Como Las facturas de electricidad aumentanque los expertos creen que solo pueden aumentar a medida que más hambriento de energía centros de datos Enlace en línea, Moore vio solar para todos como una herramienta para reducir los costos de energía en el sur.

“Solar For All es una inversión en infraestructura energética que servirá a ese cliente residencial que mantendrá las tasas de energía en Estados Unidos más asequibles y más justas”, dijo.

Solar para todas las subvenciones otorgadas en agosto de 2024 a 49 agencias a nivel estatal, seis tribus y cinco ganadores de premios de varios estados, según la EPA. Incluyen agencias estatales como la Autoridad de Energía de Alaska, a la que se le otorgó un premio de $ 62 millones para ofrecer acceso a energía renovable en áreas urbanas y rurales. El condado de Harris, Texas, que abarca a Houston, recibió $ 249 millones para proporcionar almacenamiento distribuido de energía solar y batería a comunidades desfavorecidas en el estado, y planea usar el dinero para apoyar la capacitación de la fuerza laboral para residentes de bajos ingresos, así como empresas minoritarias y propiedad de mujeres y mujeres..

“Solar For All fue un programa enfocado donde se utilizaron subvenciones para ayudar a los hogares de bajos y medianos ingresos a reducir los costos de electricidad de sus hogares hasta un 20% a través de la energía solar y el almacenamiento”, dijo Zealan Hoover, quien fue asesor principal del ex administrador de la EPA, Michael Regan, en la administración Biden. Hoover pasó tres años en la EPA ayudando a implementar más de $ 100 mil millones en programas autorizados bajo la Ley de Infraestructura Bipartidista y la Ley de Reducción de Inflación.

“Si la EPA tiene éxito en la terminación de estas subvenciones, anticipo que la mayoría de los beneficiarios demandarán por terminación ilegal”, dijo Hoover a CBS News. “Si la EPA tiene éxito en última instancia, la mayoría de los destinatarios habrán perdido años de trabajo en todo el país para ayudar a los hogares de bajos ingresos, y todo el trabajo será en vano”.

Cody Two Bears, CEO de Energía indigenizadaayuda a las tribus y a los miembros de la nación Menominee a buscar lo que llama “soberanía de la energía”. La energía indigenizada pertenece a una coalición de tribus que fueron otorgado más de $ 135 millones Para construir proyectos solares en Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wisconsin y Wyoming.

La energía indigenizada completó uno de los primeros solares para todos los proyectos en el país a principios de este año, a pesar de los contratiempos cuando el gobierno federal había congelado la financiación a principios de este año.

Dijo que cortar el programa Solar For All es un recordatorio de la desconfianza entre las tribus nativas americanas y el gobierno federal.

“Las tribus siempre han sufrido promesas rotas para muchas generaciones a nivel federal, y esta es solo otra promesa rota que las naciones tribales tienen que enfrentar de nuestro gobierno federal”, dijo Cody Two Bears a CBS News.

Las familias indígenas enfrentan, en promedio, una carga energética 28% más alta según el Departamento de Energía.

“Es una noticia devastadora para el país indio y para las tribus nativas”, dijo. “Creo que la parte más difícil de esto es que fuimos un año en este proceso de esta subvención de cinco años, y trajo muchas esperanzas a nuestras tribus. Trajeron muchas oportunidades y trabajos que se perderán si eliminaran este programa”.

