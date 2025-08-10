El Secretario General de la OTAN dice que Trump estará “probando a Putin” en la reunión del viernes

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo el domingo que el presidente Trump estará “probando” al presidente ruso Vladimir Putin en su emblemático punto de vista cara a cara reunión programada para el viernesa medida que los líderes mundiales impulsan un acuerdo de alto el fuego en la guerra de Rusia con Ucrania.

“El viernes, es importante ver qué tan serio es Putin, y el único que puede hacerlo es el presidente Trump”, dijo Rutte en “enfrentar a la nación con Margaret Brennan”.

Trump anunció la cumbre “muy esperada” con Putin en un correo En Truth Social a fines de la semana pasada, diciendo que los líderes se reunirán el viernes en Alaska.

El presidente de los Estados Unidos había expresado su frustración con Putin en las últimas semanas, ya que Rusia golpeó a Ucrania con drones y ataques con misiles, incluida lo que Ucrania describió como los ataques de este tipo más grandes desde que comenzó la invasión en febrero de 2022. Luego, la semana pasada, la marea dentro de la administración parecía girar, como enviado especial del Sr. Trump Steve Witkoff se reunió con Putin En Moscú, y los dos países comenzaron a sugerir la apertura a una reunión entre los dos presidentes.

Trump dijo a los periodistas a fines de la semana pasada que Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy quieren “ver la paz”. Y aunque la Casa Blanca había indicado a principios de semana que Trump está abierto a reunirse con Putin y Zelenskyy, Trump dijo que planea “comenzar con Rusia”, al tiempo que agrega que “tenemos una oportunidad de” convocar una reunión trilateral con Putin y Zelenskyy. Dos fuentes le dijeron a CBS News Saturday que Trump todavía está dispuesto a reunirse conjuntamente con Zelenskyy y Putin, pero la reunión actualmente sigue siendo bilateral, como solicitó Putin.

Rutte, preguntó si se siente cómodo con Ucrania que se excluye de estas negociaciones el viernes, dijo cuando se trata de una discusión sobre territorio, garantías de seguridad, conversaciones de paz y lo que sucede después, “Ucrania tendrá que ser, y estará involucrada”.

“Es realmente crucial que tenga lugar una reunión. No será la última dicho sobre esto”, dijo Rutte. “Por supuesto, Ucrania tendrá que participar en Europa, pero es importante comenzar la próxima fase de este proceso, presionando a los rusos, exactamente como lo ha estado haciendo el presidente Trump en los últimos seis meses”.

Rutte argumentó que Trump “básicamente rompió el punto muerto” al comenzar un diálogo con Putin a principios de este año, llamándolo un desarrollo “crucial”.

Generalmente elogió la estrategia del Sr. Trump. Rutte promocionó una “gran cumbre de la OTAN” bajo el liderazgo del presidente de los Estados Unidos, con compromisos para que cada estado miembro aumente el gasto de defensa al 5% de su PIB, en una señal con Rusia de que “somos serios”. Y Rutte acreditó al Sr. Trump por permitirnos armas para ser entregadas En Ucrania, que dijo “abrió las compuertas”, mientras elogió las sanciones secundarias planificadas a algunos de los mayores compradores de petróleo y gas ruso, incluida la India.

El Secretario General dijo que las entregas de armas coordinadas en la OTAN continuarán independientemente de lo que suceda en la cumbre del viernes, enfatizando su compromiso de “asegurarse de que Ucrania tenga lo que necesita para permanecer en la lucha y estar en la mejor posición posible” cuando llega el momento de las negociaciones para un acuerdo de alto o la paz.

Sobre la posibilidad de que el comienzo de esas negociaciones, Rutte dijo que la reunión del viernes “es el presidente Trump asegurándose de que Putin sea serio”.

“Si no lo es, entonces se detendrá allí”, dijo Rutte. “Si habla en serio, entonces a partir del viernes, el proceso continuará: Ucrania se involucra, los europeos están involucrados”.

No está claro qué forman un acuerdo eventual de alto el fuego o la paz podría llevar, como ha exigido que Ucrania cede las partes del este de Ucrania ocupadas por las tropas rusas, que Ucrania ha rechazado. Trump dijo que la semana pasada cualquier acuerdo probablemente implicará “algún intercambio de territorios”.

Rutte dijo el domingo que el control de Rusia sobre el territorio ucraniano nunca puede ser aceptado “en un sentido legal”, pero las negociaciones podrían cubrir “cómo lidiar con la situación objetiva que los rusos están sosteniendo, en este momento, territorio ucraniano”.

El embajador de Ucrania en los Estados Unidos, Oksana Markarova, también apareció en el domingo “Face the Nation” y dijo que “toda Ucrania reza para que el presidente Trump sea efectivo y que tenga grandes resultados”.

“Queremos que Putin se detenga”, dijo Markarova. “Y realmente tenemos la esperanza de que este impulso del presidente Trump y los paquetes de sanción que están sobre la mesa y las sanciones secundarias que ya están implementadas contra aquellos que ayudan a Rusia convencerán al presidente Putin de que este es el momento de que finalmente detenga su agresión”.

Markarova dijo que Zelenskyy está dispuesta a participar en futuras reuniones según sea necesario, pero no criticó el hecho de que la reunión de Alaska solo presentará a los líderes estadounidenses y rusos, diciendo: “A veces, la diplomacia requiere diferentes formatos”.

Aún así, otros han expresado su preocupación por la reunión planificada entre Trump y Putin. El senador Mark Kelly, un demócrata de Arizona que también apareció en “Face the Nation” el domingo, dijo: “Espero que hayamos sacado algo de esto”, diciendo que la administración “debería haber extraído algo para esta visita”.

“Putin es un criminal de guerra”, dijo Kelly. “Esta no es una muestra de fuerza para permitirle volar a los Estados Unidos, aterrizar aquí, negociar con nuestro presidente”.

Jennifer Jacobs contribuyó a este informe.