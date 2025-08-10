Trump dice que las personas sin hogar deberían dejar a DC “inmediatamente”, después de la adquisición federal flotante de la capital

El presidente Trump escribió el domingo que las personas sin hogar deberían ser trasladadas fuera de Washington, DC, “inmediatamente” y reubicadas “muy lejos”, ya que insinúa una vigilancia más agresiva en la capital de la nación, y sugiere poner a la ciudad bajo control federal.

La administración Trump anunciado la semana pasada Había aumentado la presencia de la policía federal en DC, después del presunto asalto de un ex departamento de eficiencia gubernamental, o dux, miembro del personal. En una serie de publicaciones sociales de la verdad durante el fin de semana, el presidente sugirió que pudiera tomar más medidas, Anunciando un lunes por la mañana conferencia de prensa Dijo que “implicaría terminar con el crimen, el asesinato y la muerte en la capital de nuestra nación”.

Los posibles próximos pasos de Trump siguen sin estar claro.

“Las personas sin hogar tienen que mudarse, de inmediato. Le daremos lugares para quedarse, pero lejos de la capital. Los delincuentes, no tienen que mudarse. Vamos a ponerlo en la cárcel donde pertenece”, escribió Trump un domingo por la mañana Verdad social Post acompañado de fotos de campamentos en la carretera y basura.

“No habrá ‘Mr. Buen tipo'”, continuó el presidente. “Queremos que nuestra capital regrese”.

Horas después, Sr. Trump escribió: “Antes de las carpas, la miseria, la suciedad y el crimen, era la capital más hermosa del mundo. Pronto será eso nuevamente”.

La semana pasada, el presidente también amenazado con “ejercer mis poderes” para poner a Washington bajo control federal. Una portavoz de la oficina de campo del FBI en Washington confirmó el domingo a CBS News que sus agentes están “participando en el aumento de la presencia federal de la ley en Washington, DC”

Trump ha planteado la idea de federalizar a DC en el pasado. Su última llamada para hacerse cargo de la ciudad fue impulsada por un presunto ataque contra el ex empleado de Doge Edward Coristine durante un intento de robo de autos de fin de semana. Sr. Trump Publicado sobre el incidente el martes y pareció compartir una foto de Coristine. Escribir que el crimen en la capital está “totalmente fuera de control”, sugirió una adquisición federal de Washington si el gobierno local de la ciudad “no actúa juntos y rápidamente”.

El presidente Probablemente no tenga La autoridad para federal completamente a la ciudad capital, a menos que el Congreso derogue una ley de 1973 que dio a los residentes de la ciudad el poder de elegir a su propio alcalde y ayuntamiento. Puede hacerse cargo del Departamento de Policía Metropolitana de DC si “determina que existen condiciones especiales de naturaleza de emergencia que requieren el uso de la fuerza policial metropolitana para fines federales”, pero es no claro que se cumplen las condiciones legales.

El Sr. Trump también dijo el domingo que su conferencia de prensa se centrará en “la limpieza y la renovación física general y la condición de nuestro capital que alguna vez fue hermoso y bien mantenido”, citando un Proyecto de renovación de la oficina de la Oficina de la Reserva Federal.

El crimen violento está cayendo en DC

El crimen violento en DC ha estado disminuyendo durante el último año y medio después de aumentar en 2023, según datos de la policía local. En lo que va del año, los robos se han reducido en un 29% y el crimen violento en general ha bajado un 26%, a partir de 6 de agosto. El año pasado, el crimen violento en la ciudad capital alcanzó su nivel más bajo en más de 30 años, el Departamento de justicia dicho.

Mientras tanto, unas 5.138 personas no tienen hogar en DC, un 9% más año tras año, según un recuento realizado a principios de este año por el Consejo de Gobiernos Metropolitano de Washington. Eso es más alto que las cifras de 2022 y 2023, que colocan el número de personas sin hogar por debajo de 5,000, pero más bajas que las más de 6,000 personas sin hogar que fueron reportadas durante la década de 2010.

La Sr. Trump tiene Ciudades presionadas Como DC para eliminar a las personas sin hogar de las calles. Firmó una orden ejecutiva el mes pasado diciéndole al Departamento de Justicia que “reinsee los precedentes judiciales y finalice los decretos de consentimiento que limitan la capacidad de los gobiernos estatales y locales para cometer personas en las calles que son un riesgo para ellos mismos o para otros”. También ordenó a las agencias federales que priorizaran las subvenciones a las ciudades que “hacen cumplir las prohibiciones en el uso de drogas ilícitas abiertas, el campamento urbano y la mierda”. La medida provocó críticas de grupos de defensa como el Centro Nacional de Derecho de Personas sin Homenta.

El alcalde de DC, Muriel Bowser, le dijo a MSNBC el domingo que no está segura de cuál será el anuncio del lunes del presidente, pero sospecha que “está aumentando la policía federal”.

Bowser habló con la red de cable antes de las publicaciones más recientes del Sr. Trump el domingo, que incluía algunas críticas al alcalde. Escribió en Truth Social que Bowser “es una buena persona que lo ha intentado, pero a ella le han dado muchas oportunidades, y los números de crimen empeoran, y la ciudad solo se vuelve más sucia y menos atractiva”.

El alcalde defendió a los funcionarios locales de manejo del crimen en la ciudad, diciendo que en MSNBC la policía y sus socios federales “han pasado en los últimos dos años reduciendo el crimen violento en esta ciudad”. Agregó que la ciudad necesita asistencia federal, señalando el hecho de que los fiscales de DC trabajan para el Departamento de Justicia y los jueces locales son nominados por el presidente.

“No estamos experimentando un aumento en el crimen”, dijo Bowser. “De hecho, estamos viendo a nuestros números de crimen caer”.

Scott MacFarlane contribuyó a este informe.

