Transcripción: Secretario General de la OTAN Mark Rutte en “Face the Nation With Margaret Brennan”, 10 de agosto de 2025

La siguiente es la transcripción de una entrevista con el Secretario General de la OTAN Mark Rutte que se emitió en “Fac the Nation con Margaret Brennan” el 10 de agosto de 2025.

Margaret Brennan: Ahora nos dirigimos al Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, quien se une a nosotros desde La Haya en los Países Bajos. Bienvenido de nuevo para enfrentar a la nación.

Secretario General de la OTAN Mark Rutte: Margaret, es bueno estar de vuelta en el programa. Buen día.

Margaret Brennan: Buenos días. Bueno, Sr. Secretario General, Gran Picture aquí; ¿Vladimir Putin de Rusia sigue siendo una amenaza directa para la alianza occidental, o está mostrando algunos signos de dejar caer su agresión?

Secretario General Rutte: Él sigue siendo la principal amenaza para la alianza occidental, no hay duda. Y creo que es muy bueno que el presidente Trump lo pruebe, y veremos cuán lejos puede llegar el viernes, comenzando este proceso. Básicamente rompió el punto muerto, el presidente Trump, en febrero, comenzando el diálogo con Putin. Creo que eso fue crucial. Tuvimos una gran cumbre de la OTAN bajo su liderazgo, comprometiéndose con el gasto de defensa del 5%, de modo que hay una señal clara para nuestra amenaza principal, que es Rusia, de que somos serios. Y luego abrió las compuertas, hace tres semanas, de armas letales estadounidenses para ser entregadas a Ucrania, coordinadas por la OTAN y, por supuesto, las sanciones secundarias. Los comenzó con ponerlos en India, que es uno de los mayores compradores de petróleo y gas ruso.

Margaret Brennan: Bueno, ese es ciertamente la base que se está colocando. La preocupación es, por supuesto, como saben, entre algunos críticos, que en esta sala de conferencias en Alaska, veremos un momento de 1938. Donde, en un intento de detener inmediatamente una guerra, la base se establece para un conflicto aún mayor debido a las concesiones que se hacen. ¿Te sientes cómodo con Ucrania que se excluye de estas negociaciones el viernes?

Secretario General Rutte: Lo que sucederá el viernes es probar Putin por el presidente Trump. Y lo felicito por el hecho de que organizó esta reunión. Creo que es importante. Y, obviamente, cuando se trata de conversaciones de paz, el alto el fuego y lo que sucede después de eso en los territorios, en garantías de seguridad para Ucrania, Ucrania tendrá que estar y estará involucrados. Pero el viernes, es importante ver qué tan serio es Putin. Y el único que puede hacer eso es el presidente Trump. Entonces, es realmente crucial que tenga lugar una reunión. No será la última palabra sobre esto. No habrá el acuerdo final sobre esto. Por supuesto, Ucrania tendrá que participar en Europa, pero es importante comenzar la próxima fase de este proceso, presionando a los rusos exactamente como lo ha estado haciendo el presidente Trump en los últimos seis meses.

Margaret Brennan: Has estado en estas llamadas con el presidente Trump, y sé que te informó sobre lo que el enviado Witkoff discutió con Vladimir Putin esta semana. ¿Puede decirnos, Rusia todavía exige que Ucrania abandone su oferta por la membresía de la OTAN?

Secretario General Rutte: Bueno, obviamente, no puedo entrar en todos los detalles, eso sería extraño. Pero déjame asegurarte lo siguiente, que todos estamos en la misma página; Los estadounidenses, los europeos y Ucrania, que cuando se trata de la posición geoestratégica de Ucrania en el futuro, cuando se trata de lo que sea del tamaño del ejército ucraniano cuando se trata de la postura de la OTAN en el flanco oriental en países como Letonia y Lituania, Estonia, Finlandia, Polonia, que putin no tiene absolutamente no decir nada de estos problemas.

Margaret Brennan: Bueno, has dicho en el pasado que debe haber fuertes garantías de seguridad para Ucrania. ¿Quién va a proporcionar eso si no es la OTAN?

Secretario General Rutte: Obviamente, esta es una discusión que está ocurriendo durante algunos meses. Todos rezamos por el momento en que el alto el fuego está allí, y esperamos que se haga un acuerdo de paz exitoso, pero al menos un alto el fuego. Y los europeos, liderados por los franceses y los británicos y la OTAN, han estado involucrados en esas conversaciones, pero claramente dirigidos por Macron de Francia y Starmer, el Primer Ministro del Reino Unido, en estrecha cooperación con los Estados Unidos, están discutiendo, después del fuego posterior, después de la Peace-Deal, ¿cómo nos aseguramos de que las garantías de seguridad estén en su lugar? Y esto también será importante después del llamado-viernes, si esto llevara a la sesión del viernes a conversaciones de paz más serias, porque cuando se trata de territorio, siempre irá de la mano con las garantías de seguridad para Ucrania.

Margaret Brennan: Entonces, entiendo que había representantes de la OTAN escuchando en esa reunión con el vicepresidente Vance y los asesores de seguridad nacional europea ayer. La OTAN ha estado coordinando la entrega de armas compradas por los miembros de la OTAN para ayudar a Ucrania. Entiendo que aproximadamente mil millones en ayuda militar se ha facilitado de los Estados Unidos a Ucrania. ¿Hay planes de que esas entregas de armas continuarán, independientemente de lo que sucede el viernes?

Secretario General Rutte: Absolutamente, continuarán. Entonces, tuvimos los dos primeros paquetes cometidos por los holandeses y luego por los escandinavos. Espero más anuncios en los próximos días y semanas. Y esto es crucial. Básicamente, el presidente Trump, como dije, abrió las compuertas de ayuda militar letal a Ucrania nuevamente. Pagado por los europeos y Canadá, que creo que es solo lógico y justo. Y este proceso ha comenzado, por supuesto, además de lo que los europeos ya están haciendo, incluida la inversión en la base industrial de defensa en Ucrania. Y, como dijiste, la OTAN está coordinando todo esto a través de nuestros comandos en Wiesbaden, asegurándose de que Ucrania tenga lo que necesita para permanecer en la lucha y estar en la mejor posición posible cuando se trata de negociaciones en un alto el fuego, recorte un acuerdo de paz.

Margaret Brennan: ¿Y eso no está a la negociación el viernes?

Secretario General Rutte: Mi condena absoluta el viernes es que este es el presidente Trump asegurándose de que Putin sea serio, y si no lo es, entonces se detendrá allí. Si habla en serio, desde el viernes en adelante, el proceso continuará. Ucrania se involucra, los europeos están involucrados. Y Estados Unidos ya está coordinando, como usted dijo, anoche en Londres, con el ministro de Relaciones Exteriores, Lammy del Reino Unido, altos funcionarios de la OTAN y los países europeos de la Comisión Europea, con el Vicepresidente, para asegurarse de que todos estamos en la misma página. Putin nunca, nunca podrá dividir la alianza. El mayor éxito de la política exterior del presidente Trump es la cumbre de la OTAN. Una OTAN unida, una alianza unida y Putin nunca se interpondrán entre nosotros.

Margaret Brennan: Bueno, tenemos que tomar el presidente Trump en su palabra, y el viernes, cuando habló frente a las cámaras, dijo que habrá algún intercambio de territorios al mejoramiento de Ucrania y Rusia. Quiero decir, ya sabes, Ucrania no tiene tierras rusas, y Rusia tiene alrededor del 20% de Ucrania. ¿De qué está hablando?

Secretario General Rutte: Claramente, lo que estará sobre la mesa cuando la paz real habla, recortar la discusión de alto el fuego, se llevará a cabo este tema de, por un lado, garantías de seguridad, por otro lado, cómo lidiar con la situación objetiva que los rusos sostienen, en este momento, territorio ucraniano. Crucially important here is that when it comes to this holding of Ukrainian territory, that there might be a factual situation that they are doing this, but that we can never accept that in a legal sense, in,, as this is called, a de jure sense, as you know, the US hosted embassies with Lithuania, Latvia and Estonia between 1940 and 1991 acknowledging that the Soviet Union was controlling those territories, but never accepting, in a sentido legal, en un sentido de jure, ese hecho. Por lo tanto, todos estos problemas estarán sobre la mesa, con suerte, después de los viernes, si Putin es serio, y Putin tiene que comprometerse a sentarse con Zelensky. No puede hacer esto a través del presidente Trump. Al final, tiene que ser, como el presidente Trump se ha declarado a sí mismo, una conversación a tres vías, al menos, con los europeos muy involucrados.

Margaret Brennan: Entonces, ¿entiendo lo que estás diciendo aquí correctamente? Cuando habla de reconocimiento legal versus de facto, ¿está diciendo que, básicamente, el mundo se está preparando para permitir que Rusia se aferre a Crimea, los donbas, la parte oriental de Ucrania, pero simplemente no lo reconoce legalmente?

Secretario General Rutte: No. Lo que digo es que, al final, el tema del hecho de que los rusos están controlando, en este momento, de hecho, una parte de Ucrania tiene que estar sobre la mesa, que cualquier discusión que avance desde allí sea con los ucranianos que deciden lo que quieren hacer en términos,

Margaret Brennan: Bien, porque eso suena como si estuvieras diciendo que no tienen que retirar a sus tropas.

Secretario General Rutte: Obviamente, tienen que hacerlo, pero de hecho, están controlando una parte de Ucrania en este momento, como dijiste. Y como los ucranianos han dicho antes, si se lleva a cabo una discusión de alto el fuego lo antes posible y, con suerte, negociaciones sobre un acuerdo de paz, habrá el debate sobre cómo llevarlo adelante, comenzando en la línea de contacto actual. Pero es crucial saber que cuando se trata de la futura situación geopolítica de Ucrania, su soberanía, no habrá infracción en eso, y que siempre es Ucrania en sí mismo decidiendo qué quieren hacer o no querer hacer en términos de un acuerdo de paz.

Margaret Brennan: Muy bien, Secretario Rutte, gracias por su tiempo.