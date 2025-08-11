Transcripción: Rep. Tony Gonzales en “Face the Nation con Margaret Brennan”, 10 de agosto de 2025

La siguiente es la transcripción de una entrevista con el representante republicano Tony González de Texas que se emitió en “Fac the Nation con Margaret Brennan” el 10 de agosto de 2025.

Margaret Brennan: Vamos a recoger esa conversación con el congresista republicano de Texas Tony Gonzales, quien se une a nosotros ahora desde San Antonio. Congresista, bienvenido de nuevo a ‘Face the Nation’. Acabas de escuchar a la senadora Kelly describir la frustración que experimentó y las historias personales que presenció en estas instalaciones de detención de hielo. Dado su papel de supervisión, ¿ha tenido preocupaciones similares?

REPS. Tony Gonzales: Buenos días, Margaret, y aunque aprecio el servicio del senador Kelly, la parte de que se está equivocando con el hielo es por cada triste historia de alguien deportado, hay 10 tristes historias de estadounidenses que han tenido sus vidas al revés debido a la inmigración ilegal. Y ser demonizando a los agentes del hielo no es correcto. En este momento, los agentes de hielo tienen un aumento del 1,000% en los ataques, pero están viendo un gran aumento en la cantidad de personas que quieren servir. Actualmente hay 10,000 vacantes, y tienen casi 100,000 aplicaciones. Creo que hay un equilibrio en el que debemos perseguir a estos delincuentes condenados, lo peor de lo peor, y ser capaces de abordar algo de eso, pero deberíamos alentar a esta aplicación de la ley, no las ciudades santuario que permiten que la ilegalidad tenga lugar.

Margaret Brennan: No. Y creo que el senador estaba hablando de cómo no estaba funcionando durante la última administración, por lo que no elogió ese sistema pasado, pero en términos de cómo se está operando el actual, sé que habías planteado preocupación de que quienes estuvieran siendo deportados en masa no eran necesariamente los peores y violentos. Sé que debido a que emitió esa carta a ICE y los datos que regresaron mostraron que la mayoría de las condenas eran por delitos de tráfico o inmigración, no delincuentes violentos. Menos del 1% de las condenas de las deportadas fueron por homicidio, solo el 1.2% eran para agresión sexual. Entonces, ¿no habla eso, sin embargo, a lo que el senador Kelly estaba diciendo, que es, no son los delincuentes, son las abuelas?

REPS. Gonzales: Bueno, él solo está contando la historia de la abuela. No está hablando de cómo DHS redondeó a los pedófilos y algunos otros actores violentos en Los Ángeles y en todo el país. Así que debes decirle a todas las partes, pero lo golpeas en la cabeza antes cuando dijiste que la inmigración es una conversación muy emotiva. Y es donde tenemos que hacerlo bien. Tienes que separar aquellos que pueden estar en una situación diferente a la peor de lo peor. Lo que se me recomienda a que se me vea. Es alentado de que después de haber aprobado el único proyecto de ley grande y hermoso y le ha dado a DHS $ 45 mil millones que ahora están creando estos grupos de trabajo y perseguir operaciones muy estratégicas que eliminan a los pedófilos, los asesinos. Los números importan, pero más específicamente, quién está siendo detenido. Las violaciones de tránsito no me excitan tanto, y no creo que mantenga a las comunidades tan seguras como eliminar, ya sabes, asesinos y criminales condenados que son peligros para todas las comunidades.

Margaret Brennan: ¿Te escucho decir que este nuevo dinero ahora les permitirá concentrarse realmente en delincuentes violentos en lugar de cualquiera que encuentren que, en un momento, ingresen ilegalmente?

REPS. Gonzales: Sí, y esto es lo que estoy viendo, es que estoy viendo una mezcla de las autodesportaciones. El Secretario Noem ha sido muy activo. Ella ha viajado esencialmente a América Central y del Sur, hablando con muchos jefes de estado, y muchas personas se vuelven autónomos a estos países con una suma de cientos de miles. Creo que lo que hace es que alivia parte del estrés en el DHS, esencialmente para poner números en el tablero y, en su lugar, crear estos grupos de trabajo para perseguir a estos malos actores. Para mí, esa es la salsa secreta. Creas estos grupos de trabajo y obtienes lo peor de lo peor.

Margaret Brennan: Bien, vemos, sin embargo, en los tribunales que la administración Trump está tratando de eliminar los límites en la detención infantil. Uno de los únicos centros de detención familiar de ICE está en su distrito en Texas, y usted votó por el ‘un gran proyecto de ley hermoso’, e incluye una disposición que permite que las familias con niños sean celebradas indefinidamente, lo que contradice ese precedente de larga data de poner un límite de 20 días para detener a los niños. ¿Crees que eso debe cambiarse en futura legislación? ¿Debería haber límites para detener a los niños?

REPS. Gonzales: Posiblemente. Quiero decir, la pieza legislativa es un camino mucho más largo. Lo que he visto tanto en la administración Biden como en la administración Trump es que es un equilibrio delicado, ¿verdad? ¿Cómo se mantienen a las familias juntas? ¿Cómo te aseguras de que exista coordinación a qué país van a ir? Pero lo que queremos ver es después de que se complete el debido proceso, que se eliminan inmediatamente en un entorno humano. Y ya sabes, visito, visité estas instalaciones bajo ambas administraciones, y nunca he tenido un problema con las instalaciones de ICE. Siempre me han permitido ver todo lo que quería. He tomado fotos. He hecho videos, he hablado, he hablado con personas que estaban allí, y creo que esa es la parte importante, nuestro gobierno debe ser transparente a lo que está sucediendo.

Margaret Brennan: Y nos encantaría llevar nuestras cámaras a algunas de esas instalaciones. Si pudiera ayudarnos a hacer eso, señor, porque no tenemos ese acceso. Y sé que varios de esos defensores de la inmigración han dicho que están frustrados de que no tengan más acceso ahora para compartir con el público lo que están escuchando. Pero ahora quiero preguntarle sobre esta instalación de Fort Bliss, una base del ejército que está parcialmente en su distrito. Entiendo que están tratando de convertirlo en un lugar con tiendas de campaña: carpas suaves para contener a 1000 personas bajo custodia de hielo. ¿No está difuminando las líneas entre la aplicación de la ley y el ejército para llevarnos a un territorio incómodo?

REPS. Gonzales: podría. Pero déjame, déjame darte algunos de los detalles sobre esa instalación. En particular. Uno que: la instalación lateral blanda se encuentra justo al lado de la instalación de hielo actual en El Paso. Entonces, mientras está en Fort Bliss, en muchos casos, es manejado por ICE. El otro: otros detalles, ya hay más de 100,000 extranjeros ilegales en esa instalación para el final de la semana, espero que ese número aumente hasta más de 1000 y luego en las próximas semanas, aumentará a varios 1000. Ahora, el precio, $ 1.2 mil millones. Estoy un poco preocupado de que el costo inicial sea de 230 millones que el Departamento de Defensa está pagando. Y ahí es donde no lo hago, Fort Bliss es la navaja suiza del del ejército, hacen un trabajo fantástico de cualquier misión que se le envíe. Pero no quiero que el Departamento de Defensa se atasque con el proyecto de ley, si lo desea. Aquí es donde importan los detalles. Acabamos de aprobar esta seguridad de los forastras fronterizos de $ 45 mil millones. Espero que algunos de esos fondos reembolsen el Departamento de Defensa por sus esfuerzos.

Margaret Brennan: Pero la mezcla de la policía y la policía, esa parte además de la contabilidad, ¿eso no te hace sentir incómodo?

REPS. Gonzales: Sí, lo hace, bueno, tienes que hacerlo bien. Sabes si está en la base, y sabes si hay colaboración. El hecho es que lo convierte en un proceso simplificado debido a lo cerca que está para el aeródromo del aeródromo, de modo que, a su vez, hace un problema de seguridad y lo convierte en un esfuerzo más limpio. Entonces hay un equilibrio allí. Pero no lo quiero a largo plazo. No quiero ver a los soldados operando en el espacio. No creo que quieran hacer eso, pero el hecho de que estén allí ahora, es una transición perfecta en este momento.

Margaret Brennan: Muy bien. Tony Gonzales. Congresista, aprecia tu tiempo. Volveremos.