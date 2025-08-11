Transcripción: ex cirujano general Dr. Jerome Adams en “Face the Nation con Margaret Brennan”, 10 de agosto de 2025

La siguiente es la transcripción de una entrevista con el Dr. Jerome Adams, el ex cirujano general de los Estados Unidos durante el primer mandato del presidente Trump, que se emitió en “enfrentar a la nación con Margaret Brennan” el 10 de agosto de 2025.

Margaret Brennan: Nos dirigimos ahora al ex cirujano general Dr. Jerome Adams, quien sirvió en la primera administración de Trump. Bienvenido de nuevo para enfrentar a la nación.

Ex cirujano estadounidense General Dr. Jerome Adams: Gracias Margaret.

Margaret Brennan: Quiero preguntarle sobre este trágico tiroteo el viernes en Atlanta. Entiendo que hubo al menos cuatro edificios de los CDC en los que se dispararon, y nuestros colegas están informando que los investigadores están analizando los motivos, incluido que el sospechoso creía que estaba enfermo como resultado de la vacuna covid. ¿Qué hace del incidente en sí, así como el impacto más amplio en los trabajadores de la salud allí en los motivos de los CDC?

DR. Adams: Sí. Bueno, en primer lugar, en nombre del pueblo estadounidense, quiero agradecer a los profesionales dedicados de los CDC y a todos los trabajadores médicos y de salud pública en este país. Y también quiero honrar al oficial David Rose, quien hizo el último sacrificio mientras protegía a esas familias y personas que han trabajado en los CDC. Mis más sinceros condolencias están con su familia, sus amigos y sus colegas. Y finalmente, quiero ser claro, porque nuestro Secretario del HHS no lo ha sido. La violencia nunca es la respuesta, sin importar su nivel de frustración o enojo con el sistema. Tenemos que encontrar formas mejores y más pacíficas de expresar nuestras preocupaciones y trabajar hacia las soluciones. Ahora, Margaret, rápidamente le preguntó sobre el Secretario y cómo responde a una crisis define a un líder y, francamente, el Secretario Kennedy ha fallado en su primera prueba importante a este respecto. Le llevó más de 18 horas emitir una respuesta tibia a estos horribles tiroteos, y eso ni siquiera está considerando cómo su retórica inflamatoria en el pasado realmente ha contribuido a mucho de lo que ha estado sucediendo.

Margaret Brennan: Esas son algunas palabras fuertes. Quiero decir, el Secretario emitió una declaración diciendo que nadie debería enfrentar violencia mientras trabaja para proteger la salud de los demás. ¿Crees que necesita condenar más directamente a este tirador y sus presuntas motivaciones? Quiero decir, ha habido, para ser justos, mucha retórica enojada contra los funcionarios de salud durante años. ¿Por qué crees que el propio Secretario necesita abordarlo?

DR. ADAMS: Bueno, el secretario, antes de considerar postularse para presidente o secretario, estuvo involucrado en un brote en la samoa estadounidense donde murieron 83 personas, más de 70 de ellos niños, en respuesta a un brote de sarampión, que los funcionarios locales en el terreno dijeron que ayudó a inflamarse. Como presidente, dijo, drenaré el pozo de cess en los CDC y responsabilizaré a las personas, cuando se postuló para presidente, hizo esta declaración el año pasado. Desafortunadamente, alguien lo golpeó para tratar de responsabilizar a las personas. Y nuevamente, como secretario del HHS, le tomó 18 horas responder a este tiroteo, y todavía no ha condenado inequívocamente la violencia. Dijo que nadie debería ser dañado mientras trabaja para proteger al público. Hay un por ahí, Margaret. Si no cree que las personas estén trabajando para proteger al público, eso significa que está bien cometer violencia, al menos a los ojos de algunas personas. Dr. Vinay Prasad, quien El teniente secretario del HHS Kennedy, dijo: No creo en el perdón porque, en mi opinión, estas piezas, y él dijo, el excremento humano todavía está mintiendo. Así que estoy molesto. Estoy molesto porque la gente de los CDC me estaba llamando mientras esto sucedía, pidiendo cobertura que no pudieron obtener de su secretaria.

Margaret Brennan: ¿Qué te estaban pidiendo que hicieras?

DR. Adams: Me pidieron que hiciera una declaración pública porque se sentían bajo ataque. No sabían si esto iba a continuar. Estaban asustados, y querían a alguien, alguien que sentían que había tenido una voz pública para salir y decir que esto está mal. La violencia es incorrecta. Esta no es la respuesta.

Margaret Brennan: Bueno, absolutamente, creo que todos queremos tener cuidado en el lenguaje que usamos y precisos, ciertamente en este programa. Y creo que lo que te referías son algunos de lo que dijo el secretario Kennedy cuando era candidato presidencial. Pero incluso en el cargo, el comisionado de la FDA en este programa dijo que escribió un artículo “Por qué la gente no confía en los CDC”. El propio Secretario ha dicho en el pasado que el CDC es un pozo de corrupción. Usted, para ser claros, ¿quiere que los líderes de nuestras instituciones de salud salgan y digan que tienen confianza en los CDC ahora?

DR. Adams: Exactamente. Escribí un artículo de opinión reciente que está en Stat News donde hablé sobre esto. Como líderes, tenemos que ser responsables con lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Tenemos que entender que la gente está escuchando. Y cuando llame a los CDC un pozo de cess, cuando dice que responsabilizaré a las personas, cuando haga afirmaciones que se han demostrado que se han demostrado una vez más falso sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas, que pueden causar consecuencias no deseadas. Y, aunque no conozco personalmente al Secretario Kennedy, y no quiero hacer, hacer afirmaciones sobre su personaje, diré en base a sus acciones y su retórica que es, está agregando, está avivando las llamas que conducen a situaciones como vimos en los CDC.

Margaret Brennan: Quiero preguntarle sobre la política de salud, porque días antes, el Secretario Kennedy hizo un anuncio de que Estados Unidos está deteniendo $ 500 millones para la investigación de vacunas sobre esa tecnología conocida como ARNm. Está muy familiarizado con él porque se usó durante la velocidad de la Operación Warp para obtener rápidamente esa vacuna Covid. Sin embargo, el Secretario Kennedy dijo que las vacunas de ARNm citan: “No trabaje en contra de las infecciones respiratorias superiores”. ¿Sabes lo que quiere decir? ¿Y qué hace esta investigación para los preparativos de la pandemia?

DR. Adams: Bueno, eso simplemente no es cierto. Sabemos que, que según las estimaciones más conservadoras, se han salvado más de 2 millones de vidas debido a la tecnología de ARNm. Nos ayudó a desarrollar vacunas Covid-19 en un tiempo récord. Y es, francamente, el mayor logro del presidente Trump. Es fascinante para mí que en esta conversación sobre si debería recibir el Premio Nobel por algo, lo que debe ser considerado para el Premio Nobel, su Secretario de Salud está tratando de socavar. Sin embargo, para las personas que pueden no estar familiarizadas, Margaret, ARNm significa ARNm de mensajería, es una molécula natural que está en todos nuestros cuerpos. Es como una tarjeta de receta que le dice a su cuerpo cómo hacer una proteína. Y esta idea, nuevamente, nos ayuda a desarrollar vacunas y nuevos tratamientos para todo, desde el cáncer, el melanoma, que mi esposa tiene, al VIH, hasta mejores vacunas contra la gripe y el Zika. Estos son avances que no van a suceder ahora. La gente va a morir porque estamos cortando fondos cortos para esta tecnología.

Margaret Brennan: Es interesante que hables sobre el gran logro del presidente Trump allí, porque mi colega, Nancy Cordes, le preguntó sobre la velocidad de la Operación Warp, y esto es lo que dijo esta semana. Escuche.

[BEGIN SOUND ON TAPE]

Donald Trump: La velocidad de la Operación Warp era, ya sea republicano o demócrata, considerado una de las cosas más increíbles jamás hechas en este país. La eficiencia, la forma en que se hizo, la distribución, todo lo que fue, ha sido increíble.

[END SOUND ON TAPE]

Margaret Brennan: ¿Qué habría pasado en 2020 si no tuviéramos vacunas de ARNm?

DR. Adams: Si no tuviéramos vacunas de ARNm, los mejores expertos en ese momento, Bill Gates, Tony Fauci, decía que habría tardado al menos 18 a 24 meses adicionales en obtener una vacuna. El registro antes de eso, Margaret, fue seis años para obtener una vacuna utilizando la tecnología a la que el Secretario Kennedy dijo que quiere volver, tecnología de virus entero. Y así, como mencioné, según las estimaciones más conservadoras, se salvaron al menos 2 millones de vidas. Muchas personas dicen que se salvaron hasta 20 millones de vidas debido a las vacunas. Es el mayor logro del presidente Trump, no es un barrote.

Margaret Brennan: El senador Bill Cassidy, quien creo que conoce, republicano, un médico, votó por la confirmación del Secretario Kennedy, dijo que “desafortunado que el Secretario canceló medio mil millones de dólares en trabajo, desperdiciando el dinero que ya está invertido”, en otras palabras, sin recuperarlo. Y dijo que está “concediendo a China esta importante tecnología”. Aquí está la cosa, dijo el Secretario Kennedy, Mnn- Mn- Disculpe, el Secretario Kennedy dijo que esta tecnología es útil contra los cánceres. ¿Puedes tenerlo en ambos sentidos? ¿Puede detener la inversión pero luego tomar las partes y preservarla?

DR. Adams: Bueno, esa es una gran pregunta, y es absolutamente el caso que no se puede denigrar la tecnología ARNm. Incluso si desarrolla una nueva tecnología para otras áreas, las personas no confiarán en ella. No hay, no lo van a tomar. Y la forma en que funciona la investigación es que mucho de lo que hemos aprendido sobre la tecnología de ARNm y el desarrollo de las vacunas covid, han llevado a la emoción, la innovación, los avances, que ahora presentan oportunidades para el cáncer. Por lo tanto, corre el riesgo de detener el progreso del proceso en muchas de las áreas más prometedoras de la medicina moderna.

Margaret Brennan: Dr. Adams, gracias por su tiempo esta mañana.

DR. Adams: Muchas gracias. Te lo agradezco. Y si tiene preguntas sobre las vacunas, hable con su médico, porque desafortunadamente, nuestro actual Secretario no está difundiendo información que tenga conocimiento, eso es apropiado, y eso no está avanzando las llamas que causan situaciones como ocurridos en los CDC.

Margaret Brennan: Dr. Adams, agradezco su tiempo. Volveremos en un momento.