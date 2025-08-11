Trump celebrará una conferencia de prensa sobre DC Crime en medio de la amenaza de adquisición federal

Washington – El presidente Trump celebra una conferencia de prensa el lunes por la mañana para abordar el crimen En la capital de la nación, en medio de un esfuerzo por ampliar la policía en Washington, DC, después de que el presidente sugirió una posible adquisición federal.

La administración Trump desplegó alrededor de 450 agentes de la ley federales durante la noche del domingo en DC de varias agencias federales de aplicación de la ley. El presidente se comprometió en las redes sociales correo El domingo que “haría que nuestra capital sea más segura y más hermosa de lo que nunca fue antes”.

“Las personas sin hogar tienen que mudarse, de inmediato”, dijo Trump. “Le daremos lugares para quedarse, pero lejos de la capital. Los delincuentes no tienen que mudarnos. Vamos a ponerlo en la cárcel donde pertenece. Todo va a suceder muy rápido, como la frontera”.

La semana pasada, la Casa Blanca anunció que había impulsado la presencia de la policía federal en el distrito después del presunto asalto de un ex empleado de la eficiencia del Departamento de Gobierno, ya que Trump amenazó con un adquisición federal de la ciudad.

Sin embargo, el crimen violento en DC ha disminuido durante el último año y medio, después de aumentar en 2023, según datos de la policía local. En lo que va del año, los robos se han reducido en un 29% y el crimen violento en general ha bajado un 26%, a partir de 6 de agosto. El año pasado, el crimen violento en la ciudad capital alcanzó su nivel más bajo en más de 30 años, el Departamento de justicia dicho.

En marzo, el Sr. Trump firmó un orden ejecutivo Establecer una “Fuerza de Tarea Beautiful” de DC “. Él ha dicho que el crimen violento debe detenerse en el distrito, alegando que “se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas en cualquier parte del mundo”. El alcalde de DC, Muriel Bowser, retrocedió la caracterización en MSNBC Domingoseñalando que el crimen violento ha bajado un 26% en el distrito a partir de esta época del año pasado.

“No estamos experimentando una pico de crimen”, dijo Bowser.

El alcalde dijo que ha hablado con Trump “repetidamente” sobre el crimen y que “el presidente es muy consciente de nuestros esfuerzos”. Y señaló que “la policía federal siempre está en la calle en DC y siempre trabajamos cooperativamente con ellos”.

En otro correo Más tarde el domingo, el presidente dijo que Bowser “es una buena persona que lo ha intentado, pero se le ha dado muchas oportunidades, y los números de crimen empeoran, y la ciudad solo se vuelve más sucia y menos atractiva”.

“El público estadounidense no va a soportarlo más”, escribió Trump. “Al igual que me ocupé de la frontera, donde tuviste cero ilegales que se encontraban el mes pasado, de millones el año anterior, cuidaré de nuestra preciada capital, y lo haremos, verdaderamente, genial otra vez! Antes de la tienda, miseria, suciedad y crimen, fue la capital más hermosa del mundo”.

Weijia Jiang contribuyó a este informe.