NVIDIA, AMD para pagar al gobierno de los Estados Unidos el 15% de las ventas de chips de IA de China en un acuerdo de exportación inusual

Los fabricantes de chips de EE. UU. Nvidia y AMD pagarán al gobierno de los Estados Unidos el 15% de los ingresos generados por las ventas de sus chips de IA en China, confirmó un funcionario de la Casa Blanca a CBS News.

The Financial Times el domingo reportado que se alcanzó el acuerdo entre los gigantes tecnológicos y el gobierno de los Estados Unidos como una condición para otorgar licencias de exportación para China, que se proporcionaron la semana pasada. Un funcionario estadounidense confirmó los “golpes amplios” del informe a CBS.

El acuerdo, con las empresas que proporcionan un flujo de ingresos a cambio de licencias de exportación, es muy inusual ya que las corporaciones generalmente no pagan al gobierno federal una parte de los ingresos de sus ventas de exportación. Las licencias de exportación tampoco tienen tarifas, de acuerdo a al gigante de envío Maersk.

El plan de intercambio de ingresos se produce después de la Casa Blanca anunciado En abril, restringiría las ventas de los chips H20 de NVIDIA y los chips MI308 del fabricante de chips rival AMD a China. Sin embargo, el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, el mes pasado dicho Había ganado la aprobación de la administración Trump para vender sus chips H20 a China.

El chip H20, que está especializado para aplicaciones de inteligencia artificial, fue desarrollado por NVIDIA para el mercado chino, mientras que los chips MI308 de AMD también están orientados a la IA.

No está claro cómo la administración Trump usaría el dinero generado a partir de las ventas de chips.

Nvidia no comentó sobre los detalles del acuerdo. En un comunicado, un portavoz dijo: “Seguimos las reglas que el gobierno de EE. UU. Establece para nuestra participación en los mercados mundiales. Si bien no hemos enviado H20 a China durante meses, esperamos que las reglas de control de exportaciones permitan a Estados Unidos competir en China y en todo el mundo”.

AMD no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los proponentes de las restricciones en las ventas de chips avanzados a China dicen que son necesarios para garantizar que Estados Unidos mantenga una ventaja competitiva a medida que los dos países luchan por el dominio de la IA. También han sido vistos como una protección de seguridad. En un caso durante la administración Biden, el departamento de comercio dijo que estaba actualizando sus controles de exportación y dijo que las capacidades avanzadas de IA “presentan preocupaciones de seguridad nacional de los Estados Unidos”.

“Estos controles fueron creados estratégicamente para abordar, entre otras preocupaciones, los esfuerzos de la RPC para obtener equipos de fabricación de semiconductores esenciales para producir circuitos integrados avanzados necesarios para la próxima generación de sistemas de armas avanzados”, dijo el departamento en un 2023 en un 2023 liberar.

