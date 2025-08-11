El juez niega la solicitud del gobierno de desastar el material del gran jurado en el caso de Ghislaine Maxwell

Washington – Un juez federal negó el lunes una solicitud de la administración Trump para desalentar el material del gran jurado en el caso de Ghislaine Maxwellel antiguo asociado del delincuente sexual tardío, Jeffrey Epstein, que cumple una sentencia de 20 años por el tráfico sexual, diciendo que no hay nada en el registro del gran jurado que arroje nueva luz sobre el caso.

El juez Paul Engelmayer, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, para el Distrito Sur de Nueva York, rechazó la apuesta del Departamento de Justicia de presentar el material en un Pedido de 31 páginas Lunes por la mañana. En presentaciones judiciales, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que las circunstancias del caso de Maxwell justificaron la liberación de las transcripciones y exhibiciones del gran jurado, que generalmente permanecen en secreto. Engelmayer rechazó ese argumento.

“Sin embargo, la invocación del gobierno de circunstancias especiales falla en el umbral”, escribió Engelmayer. “Toda su premisa, que los materiales del gran jurado de Maxwell sacarían a la luz información nueva significativa sobre los crímenes de Epstein y Maxwell, o la investigación del gobierno sobre ellos, es demostrablemente falsa”.

“Los materiales no identifican a ninguna persona que no sea Epstein y Maxwell por haber tenido contacto sexual con un menor”, dijo Engelmayer. “No discuten ni identifican a ningún cliente de Epstein o Maxwell.

Dijo que cualquiera que “revisara estos materiales esperando, basado en las representaciones del gobierno, para aprender nueva información sobre los crímenes de Epstein y Maxwell y la investigación sobre ellos, saldría sintiéndose decepcionado y engañado. No hay” allí “allí”.

En julio, el Departamento de Justicia preguntó los jueces Supervisar los casos de Maxwell y Epstein para liberar el material del gran jurado que formó la base de los cargos federales en su contra, una medida que se produjo en medio de un alboroto sobre el Revisión del departamento de los llamados “archivos de Epstein” y la decisión de no publicar documentos adicionales en la posesión del gobierno. La base de la solicitud del Departamento de Justicia fue, como señaló Engelmayer, que los documentos del Gran Jurado “contienen información significativa y no revelada sobre los crímenes de Epstein y Maxwell, o la investigación sobre ellos”.

Pero señaló que estos grandes jurados no se habían utilizado para ningún propósito de investigación, sino que solo se había convocado para devolver una acusación. Dijo que ninguna víctima, testigo ocular o sospechoso testificó. Cada uno de los dos grandes jurados “recibió evidencia en un solo día,” audiencia solo de una sola persona, un testigo resumido que “testificó la información obtenida en la investigación del gobierno para respaldar los cargos en la acusación propuesta”.

Englemayer sugirió que si el caso se revelara, un “miembro del público, apreciando que los materiales del Gran Jurado de Maxwell no contribuyan con nada al conocimiento público, podría concluir que la moción del gobierno para su desaceleración no estaba dirigida a la” transparencia “, sino a la diversión, no a la divulgación total sino a la ilusión de tal”.

CBS News se ha comunicado con el equipo legal de Maxwell para hacer comentarios. Maxwell continúa disputando su condena de 2021.

Sus abogados argumentaron en contra del intento del Departamento de Justicia de revelar el testimonio y las exhibiciones, escribiendo que su cliente “no tenía más remedio que oponerse respetuosamente” el lanzamiento.

En numerosas presentaciones judiciales previas a la decisión de Engelmayer, el Departamento de Justicia reconoció que las transcripciones del gran jurado, que contiene testimonio de solo dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ya se hicieron públicas durante los procedimientos judiciales de Epstein y Maxwell.

Engelmayer escribió que después de una revisión de la corte del gran jurado, descubrió que el comunicado “no revelaría nueva información de ninguna consecuencia”.

“No discuten ni identifican a ningún cliente de Epstein o Maxwell. “No revelan nuevos lugares en los que ocurrieron sus crímenes. No revelan nuevas fuentes de su riqueza. No exploran las circunstancias de la muerte de Epstein. No revelan el camino de la investigación del gobierno”.

“En la medida en que la moción para desalentar implica que los materiales del gran jurado son una mina sin explotar de información no revelada sobre Epstein o Maxwell o confederados, definitivamente no son eso”, continuó Engelmayer, criticando la justificación de la administración Trump por desacelerar los documentos como “falsos”.

“Un miembro del público, apreciando que los materiales del Gran Jurado de Maxwell no contribuyan nada al conocimiento público, podría concluir que la moción del gobierno para su insulta no estaba dirigida a la ‘transparencia’ sino a la desviación, no a la divulgación total sino a la ilusión de tal”, escribió.

