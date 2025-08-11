Home Política Trump dice que desplegará la Guardia Nacional en Washington

Juan Carlos Collado
El presidente Trump pintó una imagen distópica de Washington cuando anunció que colocaría temporalmente a la policía de la capital bajo control federal, así como movilizaría a cientos de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad.

“Estoy anunciando una acción histórica para rescatar la capital de nuestra nación del crimen, el derramamiento de sangre, el plazo y la miseria, y lo que es peor. Este es el” Día de la Liberación “en DC, y vamos a recuperar nuestra capital. Estamos retrocediendo en virtud de las autoridades adquiridas en mí como Presidente de los Estados Unidos. Estoy invocando oficialmente la Sección 740 de la Ley del Distrito del Distrito de Columbia. “En nombre de las comunidades de DC, estoy aquí esta mañana para decir que nada de lo que Trump está haciendo en este momento se trata de nuestra seguridad”. “Así es.” [cheers]

