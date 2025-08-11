Trump elige a EJ Antoni como una nueva Oficina de Estadísticas Laborales Jefe después de despedir al antiguo Comisionado en medio de débil Informe de empleos

Washington – El presidente Trump anunció a EJ Antoni como su candidato para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales el lunes, Después de despedir al ex comisionado a principios de este mes, culpándola por un informe de empleos más débil de lo esperado.

Antoni es miembro del grupo de expertos de la Fundación Conservadora Heritage, y posee un doctorado en economía de la Universidad del Norte de Illinois. Él tiene criticó a los BLS En el pasado, para las bajas tasas de respuesta y cuestionó la metodología de la agencia, vocación su seguro de salud cifra “Foney Baloney” el año pasado y en Un punto bromeando que “el ‘L’ está en silencio” en el nombre de BLS.

“Doge necesita llevar una motosierra a los BLS …”, escribió en un Noviembre x publicación.

“Hay mejores formas de recopilar, procesar y difundir datos, esa es la tarea para el próximo comisionado de BLS, y solo la entrega constante de datos precisos de manera oportuna reconstruirá la confianza que se ha perdido en los últimos años”, escribió poco después de que Trump despidió al ex jefe de BLS.

El Sr. Trump lo nominó en un Verdad social Publica, diciendo que “se asegurará de que los números publicados sean honestos y precisos”.

Antoni deberá ser confirmado por el Senado. La Oficina de Estadísticas Laborales está actualmente dirigida por el comisionado interino William Watrowski, quien ha trabajado en la agencia durante décadas.

Sr. Trump ordenado Su administración finalizará a Erika McEdarfer, el ex Comisionado de Estadísticas Laborales, el 1 de agosto, horas después de la publicación de los datos del informe de empleos de julio. Ese informe mostró una fuerte desaceleración en la contratación, junto con una fuerte revisión hacia abajo de los números de contratación de mayo y de junio.

Al anunciar su disparo en una publicación sobre Truth Social, el presidente afirmó, sin evidencia, Mcentarfer había “fingido los números de empleo antes de las elecciones para tratar de impulsar las posibilidades de victoria de Kamala” y se comprometió a reemplazarla “con alguien mucho más competente y calificado”.

El informe de empleos para octubre de 2024, que fue liberado El 1 de noviembre de 2024, cuatro días antes del día de las elecciones, mostraron que solo se crearon 12,000 empleos, muy por debajo del pronóstico de 100,000 para el mes, después de dos huracanes y una importante disputa laboral. Al mes siguiente, esa cifra fue revisada al alza, a 36,000. De septiembre Informe de trabajos, Sin embargo, excedieron drásticamente los pronósticos: se crearon 254,000 empleos, en lugar de que los 140,000 analistas económicos esperaban. Esa cifra se revisó más tarde a 223,000.

Trump continuó criticando al comisionado expulsado y a los BLS más ampliamente en los días posteriores a la despedida, reclamando en un correo En Truth Social, la semana pasada, el informe de Julio de Jobs había sido “manipulado”, aunque no proporcionó evidencia para apoyarlo. El presidente dijo en “Squawk Box” de CNBC el martes que es una “situación altamente política”. Y el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, defendió la decisión del presidente en una aparición en “Meet the Press” de NBC, citando Una serie de revisiones y patrones que “podrían hacer que la gente se pregunte”.

“Lo que necesitamos es un nuevo conjunto de ojos en el BLS”, dijo Hassett, y agregó que “el presidente quiere a su propia gente allí para que cuando veamos los números, sean más transparentes y más confiables”.

Mcentarfer había sido comisionado durante poco más de un año y medio, después de que fue confirmada en una amplia de dos partidos políticos Voto de 86 a 8 por el Senado en enero de 2024.

El último informe de empleos mostró a los empleadores en julio agregando un 73,000 empleos más débil de lo esperado, con una revisión a la baja de 258,000 empleos menos creados en mayo y junio. Trump, quien a menudo promociona los números de trabajo, calificó los trabajos como un “shock” y la revisión como un “error importante”. El BLS dijo en su informe que las revisiones mensuales “resultan de informes adicionales recibidos de empresas y agencias gubernamentales desde las últimas estimaciones publicadas y de la recalculación de factores estacionales”.

El representante del comercio de EE. UU., Jamieson Greer, reconoció en una entrevista para “enfrentar a la nación con Margaret Brennan” a principios de este mes de que “siempre hay revisiones”, pero agregó que “a veces se ve que estas revisiones van de maneras realmente extremas”.

“El presidente es el presidente. Puede elegir quién trabaja en la rama ejecutiva”, dijo Greer.

Mientras tanto, algunos economistas y legisladores han expresado su preocupación por el despido, y un grupo de ex líderes de BLS prevenido que la medida “socava el valioso trabajo y la dedicación del personal de BLS” y “intensifica los ataques sin precedentes del presidente contra la independencia e integridad del sistema estadístico federal”. El grupo pidió al Congreso que investigue el disparo.

Aimee Picchi contribuyó a este informe.

Más de CBS News