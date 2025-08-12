El miedo a las redadas de inmigración convierte a la comunidad de California en la ciudad fantasma

Huntington Park, California, una comunidad de clase trabajadora de más de 50,000 personas, ha sentido recientemente que tiene una bullseye en la espalda debido a incursiones aumentadas por inmigración y aplicación de aduanas.

La ciudad es 95.6% latina, y hasta el 45% de los residentes son indocumentados, según la ciudad.

El miembro del Consejo de la Ciudad Jonathan Sanabria, que creció en Huntington Park, dice que la comunidad local está asustada.

“Somos un objetivo para ellos porque sabemos que están estereotipos y nos están perfilando racialmente. Y están apuntando a personas que se parecen a mí”, dijo.

Sanabria llevó un equipo de noticias de CBS a Pacific Boulevard, la principal vía comercial de la ciudad. El centro de la ciudad una vez vibrante estaba inquietantemente tranquilo.

“Recuerdo que Pacific Boulevard siempre estaba lleno, pero dado que las redadas han estado en marcha, es una ciudad fantasma”, dijo el residente de mucho tiempo José Lomeli. “Ni siquiera sé cómo están sobreviviendo estos lugares”.

Algunos dueños de negocios están tratando de proporcionar una sensación de seguridad para llevar a los clientes a sus tiendas.

“Hay personas dentro de los negocios que realizan negocios, pero ahora tienen sus puertas cerradas. Dicen: ‘Oye, golpea, háganos saber que estás aquí para que podamos abrir la puerta, brindarle el servicio'”, dijo Sanabria sobre una tienda.

Los agentes de ICE necesitarían una orden para ingresar.

“Vemos tiendas que están abiertas, pero permanecen con las puertas cerradas. Así que esta es otra forma de que las tiendas se protejan a sí mismas y a sus clientes de interacciones no deseadas con ICE”, dijo Sanabria.

Una mujer que dirige una tienda de novia, que mantiene sus puertas cerradas, le dijo a CBS News que el negocio era “muy malo”.

“La realidad es que la gente tiene miedo de entrar. Que la gente tiene miedo de ser tomados”, dijo Sanabria. “Algunas personas que vienen, sienten que al estar bloqueado, que el dueño del negocio está haciendo lo que puede para protegerlos”.

Cuando se le preguntó qué impacto estaba teniendo esto en la economía, Sanabria dijo: “Es muy obvio que nuestros números de impuestos a las ventas serán mucho más bajos de lo que fueron, lo que significa que será menos dinero proporcionar servicios para nuestra comunidad”.

Según el Última encuesta de noticias de CBSmenos personas en general aprueban el programa de deportación de la administración Trump, en comparación con a principios de este año. Pero la aprobación entre los republicanos sigue siendo alta. Muchos de ellos dicen que los inmigrantes que han ingresado al país ilegalmente deberían ser deportados. Sanabria no está de acuerdo.

“Cuando observamos muchos sectores diferentes de nuestra economía, la razón por la que podemos mantenerlo (los precios) a una tasa más baja se debe a los indocumentados”, dijo.

“Creo que la comunidad, al ver que estamos detrás de ellos, eso los hace sentir más seguros”, agregó Sanabria.