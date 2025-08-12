General involucrado en el despliegue militar de Trump en Los Ángeles testifica que no escuchó protestas descritas como “rebelión”

Tres funcionarios involucrados en el controvertido despliegue del presidente Trump de tropas de la Guardia Nacional para responder a las protestas en Los Ángeles testificaron en la corte el lunes, a medida que comienza el juicio en la demanda del gobernador de California Gavin Newsom contra la administración Trump.

La pregunta en cuestión es si las fuerzas militares enviadas por el Sr. Trump, incluidos los miembros del Cuerpo de Marines y la Guardia Nacional, violaron la Ley Posse Comitatus del siglo XIX, que prohíbe a los militares hacer cumplir las leyes nacionales.

Periódico llamado despliegue De alrededor de 4.000 tropas de la Guardia Nacional de California, que normalmente están bajo el mando del gobernador, un “agarre de poder” ilegal. Pero Sr. Trump argumentado La medida fue legal y necesaria para proteger a los agentes de inmigración y las propiedades federales durante las protestas tensas contra las operaciones por ICE, o la aplicación de la inmigración y la aduana.

Trump’s a principios de junio orden ejecutivo Llamando al guardia dijo que las protestas “constituyen una forma de rebelión”. Y la administración ha justificado el despliegue utilizando una ley llamada Título 10 que permite al presidente llamar a las fuerzas de la guardia durante una “rebelión” o “invasión”, o si no puede “con las fuerzas regulares para ejecutar las leyes de los Estados Unidos”.

En un momento notable durante el testimonio del lunes, el mayor general Scott Sherman, quien en un momento fue desplegado como el general de tareas general de la Guardia en Los Ángeles, dijo que nunca escuchó el término “rebelión” solía describir la situación en la segunda ciudad más grande de la nación.

El juez de distrito estadounidense con sede en San Francisco, Charles Breyer, supervisa el juicio de tres días. Breyer había dictaminado previamente en junio que el despliegue del Sr. Trump era probablemente ilegal. Un tribunal de apelaciones revocó ese fallo, diciendo el presidente Debe recibir deferencia Para decidir si se aplica el Título 10 y que Trump tenía alguna base para decir que la violencia durante las protestas había impedido que los oficiales federales hicieran cumplir la ley. Los jueces de apelación no evaluaron si las protestas constituían una rebelión, que según dijeron que no era necesario para que el despliegue fuera legal.

La disputa ganó nueva resonancia el lunes, después del Sr. Trump anunciado Las fuerzas de la Guardia Nacional se desplegarían en Washington, DC, para ayudar con la policía. A diferencia de California, la Guardia Nacional de DC informa al presidente.

Secretario de Defensa Pete Hegseth dicho Las fuerzas de la guardia no participarán en la aplicación de la ley en la capital de la nación, pero pueden detener brevemente a las personas si es necesario y entregarlas a la policía.

Las autoridades testifican sobre el papel militar en medio de las protestas de Los Ángeles

Los oficiales militares dijeron que su misión era proteger las instalaciones federales y el personal federal, y “apoyar la policía federal”.

Sherman testificó que los militares podrían ser enviados cada vez que la policía local llevara a cabo una operación, incluso si no hubiera amenazas físicas y que ningún manifestante rompiera la ley.

Los comentarios sorprendieron a Breyer, que lo presionó en el reclamo, preguntando: “Entonces, si no hay una amenaza, puede enviar a los militares?” Sherman afirmó que cada vez que la policía local estaba llevando a cabo una operación, se podía enviar a los militares, explicando que podría desarrollarse una amenaza incluso si no se evaluara una amenaza activa.

“¿No sería siempre ese el caso?” Breyer respondió.

Pero Sherman dijo que había retenido el apoyo a una operación. Testificó que un funcionario del DHS lo llamó “desleal” a su país por objetar la solicitud de asistencia militar con una operación de aplicación de inmigración en MacArthur Park. Dijo que había evaluado que había un bajo riesgo para los agentes federales en esa ocasión.

La operación, que tuvo lugar el 7 de julio, presentado Oficiales montados en caballos y Humvees militares y llamaron la atención nacional.

William Harrington, subdirector de gabinete de la Fuerza de Tarea del despliegue militar de Los Ángeles, declaró que entendió que las tropas federalizadas de la Guardia Nacional no podían participar en actividades de aplicación civil, y todos sabían que la Ley Posse Comitatus aplicada. Dijo que los miembros del grupo de trabajo respondieron a las solicitudes de asistencia de las agencias federales de aplicación de la ley. Estos incluyeron proteger los edificios federales y la protección de la fuerza para los agentes federales que estaban ejecutando funciones, como las operaciones de la orden de allanamiento.

Ernesto Santacruz Jr., director de la oficina de campo del Departamento de Seguridad Nacional, testificó el lunes que asaltos a los agentes de la División de Operaciones de Ejecución y Extralización de ICE se redujo drásticamente una vez que la Guardia Nacional estuvo allí. Dijo que hubo ataques diarios contra oficiales antes del despliegue.

Santacruz testificó que las tropas de la Guardia Nacional estaban allí “para ayudar y proteger a las autoridades federales”. No conocía ninguna negación de solicitudes de asistencia.

Cuando se le preguntó sobre la ley en la que este juicio se centra, la Ley Posse Comitatus, Santacruz no tenía ningún conocimiento de lo que permitió o prohibió.

En su apogeo en junio, casi 5,000 miembros del servicio fueron desplegados en el área de Los Ángeles: unas 4,000 tropas de la Guardia Nacional y 700 marines. La gran mayoría de las fuerzas de guardia han sido devueltas a California, aunque alrededor de 300 permanecen bajo el control federal.

Hasta el domingo por la noche, las fuerzas de la Guardia restantes todavía estaban protegiendo un palacio de justicia en el centro de Los Ángeles y una instalación en Paramount, California, testificó Sherman.

El juicio continuará el martes, cuando el gobierno federal llamará a Sherman de regreso al stand. El miércoles, el tribunal escuchará varios problemas legales planteados por el gobierno, incluido que California carece de posición para demandar.