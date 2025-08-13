Los electrodomésticos de GE que mueven más resultados de China y algunos de México a nosotros como parte de la inversión de $ 3 mil millones

Louisville, KY. – Los electrodomésticos GE planea cambiar la producción de refrigeradores, rangos de gas y calentadores de agua de China y México como parte de una inversión de más de $ 3 mil millones para expandir sus operaciones estadounidenses en Kentucky, Georgia, Alabama, Tennessee y Carolina del Sur.

Se espera que la inversión, la segunda más grande en la historia de la compañía con sede en Louisville, agregue más de 1,000 empleos mientras aumenta la producción nacional y moderniza las plantas en los próximos cinco años.

“Nuestra estrategia a largo plazo se trata de fabricar cerca de nuestros clientes”, dijo el CEO Kevin Nolan. “Con la manufactura delgada, al aumentar nuestra fuerza laboral y automatización, las matemáticas trabajan para la fabricación en los Estados Unidos”.

La mayoría de la producción de electrodomésticos de GE ya está en los Estados Unidos y el cambio significa solo que la compañía transferirá más trabajo a sus plantas domésticas.

GE reubicará la producción de rangos de gas desde México hasta una planta en Georgia, mientras que seis modelos de refrigeradores ahora fabricados en China se fabricarán en su planta de Alabama, dijo la compañía.

En junio, la compañía dijo que movería la producción de lavadoras de ropa desde China hasta su extenso complejo de fabricación en Louisville. Los anuncios de reforzamiento se producen como presidente Trump intenta atraer fábricas A los Estados Unidos imponiendo impuestos de importación – aranceles – sobre bienes extranjeros.

Lee Lagomarcino, vicepresidente de cuidado de ropa de los electrodomésticos de GE, le dijo a CBS MoneyWatch en ese momento que los altos gravámenes importaciones de China Bajo, Trump lo ha obligado a “acelerar la toma de decisiones”.

Los electrodomésticos de GE dijeron el miércoles que la primera fase de su nueva inversión comenzará en las plantas en cinco estados del sur: Kentucky, Alabama, Georgia, Tennessee y Carolina del Sur.

“Estamos definiendo el futuro de la fabricación en los electrodomésticos GE invirtiendo en nuestras plantas, personas y comunidades”, dijo Nolan. “Ninguna otra compañía de electrodomésticos durante la última década ha invertido más en la fabricación de los Estados Unidos que nosotros, y nuestro plan de cinco años de $ 3 mil millones muestra que nuestro compromiso con la fabricación de los Estados Unidos continuará en el futuro”.

El plan de varios años incluye aumentar la producción de rangos de gas que se han realizado en México, pero cambiará a la planta de la compañía en Lafayette, Georgia, dijo la compañía. La producción de seis refrigeradores ahora hechos en China se trasladará a su planta en Decatur, Alabama.

La planta de GE en Camden, Carolina del Sur, agregará la producción de calentadores de agua de la bomba de calor eléctrica e híbrida, duplicando la producción y el empleo de la fábrica una vez que se complete el proyecto, dijo la compañía. La planta ahora produce calentadores de agua de gas. La producción de los calentadores de agua eléctricos e híbridos de la compañía, ahora hechos en China, se trasladará a Carolina del Sur.

En Selmer, Tennessee, su planta producirá dos nuevos modelos de aires acondicionados.

La última inversión incluye el anuncio de junio de que los dispositivos GE bombearán $ 490 millones a su complejo Kentucky para producir una lavadora/secadora combinada y una alineación de lavadoras de carga frontal que ahora se realizan en China. En total, la producción de más de 15 modelos de lavadoras de carga frontal cambiará al complejo Louisville de la compañía, conocido como Appliance Park, dijo.

Una vez que su nuevo plan se implementa por completo, los dispositivos GE habrán invertido $ 6.5 mil millones en sus 11 plantas de fabricación de EE. UU. Y la red de distribución nacional desde 2016, dijo.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo el miércoles que la inversión muestra la capacidad de su estado para apoyar a las empresas de clase mundial con una fuerza laboral calificada y los recursos necesarios para prosperar.

“Los electrodomésticos GE han establecido a Kentucky como el destino de Estados Unidos para la fabricación avanzada y la creación de empleo, y las noticias de hoy muestran la creencia inquebrantable de esta compañía icónica en la Commonwealth y el papel que desempeñamos en su éxito”, dijo Beshear.

Los dispositivos GE manejan el diseño de productos y el trabajo de ingeniería en su sede de Louisville, pero no fabrica todos sus productos en los EE. UU. Contrata con otros fabricantes, incluso en China, para algunas de sus producción donde no tiene capacidad o necesita acceso a una cadena de suministro global. La compañía dijo que su estrategia comercial principal es basar la producción en los Estados Unidos, y las inversiones anunciadas en junio y el miércoles son otro paso para lograr ese objetivo.

La compañía dijo que se está asociando con universidades, escuelas técnicas y escuelas secundarias para ayudar a garantizar que sus plantas y otras instalaciones tengan una fuerza laboral capacitada.

“La infraestructura y las herramientas son importantes, pero no son suficientes”, dijo Bill Good, vicepresidente de la cadena de suministro para electrodomésticos. “El renacimiento de fabricación de Estados Unidos será construido por personas”.

GE Appliances es una subsidiaria de la compañía Haier con sede en China.

En general, GE Appliances dice que contribuye con más de $ 30 mil millones anuales a la economía de los Estados Unidos y respalda más de 113,000 empleos, tanto directa como indirectamente, a través de sus operaciones, proveedores y redes de distribución.