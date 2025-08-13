Trump visita el Centro Kennedy y anuncia a los homenajeados hoy

Washington – El presidente Trump visitará el Centro Kennedy el miércoles, donde se espera que anuncie los homenajeados del Kennedy Center de este año después de trabajar para revisar la Institución Cultural DC en los últimos meses.

El Centro Kennedy previsualizado el anuncio el martes, escribiendo en un correo en X: “Un ícono de la música country, un inglés, una banda de rock de la ciudad de Nueva York, una reina de baile y un actor multimillonario que camina hacia la ópera del Centro Kennedy …”

En los últimos meses, el presidente y sus aliados han ampliado su influencia sobre el Centro Kennedy. Después de que la Casa Blanca acusó a la institución de ser “despierto“Y examinó sus finanzas a principios de este año, el Sr. Trump expulsó a los miembros de la junta del Centro Kennedy designados por el ex presidente Joe Biden, reemplazándolos por sus aliados. Poco después, la nueva junta reemplazó al presidente del centro, David Rubenstein, con Trump, y Richard Grenell se convirtió en el presidente interino del Centro Kennedy.

Archivo: El presidente Trump mira hacia abajo desde la caja presidencial en la ópera en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas el 17 de marzo de 2025. Chip somodevilla/getty imágenes



El Centro Kennedy fue designado por el Congreso como un monumento vivo al presidente John F. Kennedy en 1964.

Junto con los esfuerzos para remodelar el órgano rector y las actuaciones del centro, el presidente describió durante una visita a la famosa ópera en marzo que “vamos a hacer muchos cambios, incluidos los asientos, la decoración, casi todo. Necesita mucho trabajo”. En julio, los republicanos de la Cámara avanzado Una medida que cambiaría el nombre de la ópera del Centro Kennedy después de la primera dama Melania Trump.

En una publicación sobre Truth Social el martes, Trump dijo que se está haciendo un trabajo para llevar al Centro Kennedy “volver al nivel superior absoluto de lujo, glamour y entretenimiento”.

El presidente, que rompió con la tradición durante su primer mandato omitiendo los espectáculos de honores después de que varios ganadores del premio lo criticaron, promocionó a los “grandes nominados para el Centro Trump/Kennedy, Whoops, I Rango, Kennedy Center, premios”.

Los honores del Centro Kennedy, una gala televisada, tienen lugar anualmente en diciembre. La ceremonia de honor del Centro Kennedy está dirigida y producida por CBS y se transmite en la red.

El año pasado homenajeados Incluyó la cantante y compositora Bonnie Raitt, el cineasta Francis Ford Coppola, el Grateful Dead, el compositor Arturo Sandoval y el Teatro Apollo.

Cómo ver al presidente Trump anunciar 2025 homenajeados del Centro Kennedy

Qué: El presidente Trump anuncia la lista de homenajeados del Centro Kennedy 2025

El presidente Trump anuncia la lista de homenajeados del Centro Kennedy 2025 Fecha: Miércoles 14 de agosto de 2025

Miércoles 14 de agosto de 2025 Tiempo: 11:15 am edt

11:15 am edt Ubicación: El Centro Kennedy en Washington, DC

El Centro Kennedy en Washington, DC Transmisión en línea: Vive en CBS News en el reproductor de video de arriba y en su dispositivo móvil o de transmisión

Nota: Los planes de transmisión sujetos a cambios.

