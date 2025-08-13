El juez dice que ICE no puede mantener a los detenidos en las instalaciones de Nueva York a menos que mejore las condiciones y les dé alfombras para dormir.

Un juez federal dijo el martes que impediría que la administración Trump use un edificio federal en la ciudad de Nueva York para mantener a los inmigrantes que enfrentan la deportación a menos que reduzca el número de detenidos y mejore las condiciones en el sitio, incluso al proporcionar esteras para dormir y productos de higiene.

Juez de distrito de los Estados Unidos Lewis Kaplan emitió la orden de restricción temporal Después de celebrar una audiencia el martes más temprano. Un abogado del gobierno admitió en la corte que aquellos detenidos por la aplicación de inmigración y aduanas, o ICE, en el centro de Manhattan no tenían acceso a ciertos servicios, incluidas esteras para dormir, visitas legales en persona, medicamentos y más de dos comidas por día.

La instalación de retención en cuestión, ubicada dentro del 26 Edificio Federal Plaza En el centro de Manhattan, ha estado en el centro de una amplia crítica de defensores proinmigrantes, que han denunciado las condiciones que enfrentan los detenidos allí como “inhumanos”. El video publicado el mes pasado mostró a los detenidos en la instalación acostados en el suelo, sin colchonetas ni camas.

ICE ha dicho que el sitio tiene menos servicios porque no está diseñado para la detención a largo plazo, aunque los datos del gobierno indican que algunos detenidos han estado detenidos durante días allí.

En un comunicado el miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional negó las acusaciones de condiciones de calidad inferior en el sistema de detención de ICE y prometió apelar la orden.

“Cualquier reclamo de condiciones de alto riesgo en las instalaciones de ICE es categóricamente falsa”, dijo la secretaria asistente del DHS, Tricia McLaughlin, en el comunicado. “Federal Plaza opera como un centro de procesamiento, una admisión breve para extranjeros ilegales, y luego transferido a un centro de detención de hielo que cumple con los estándares nacionales de atención y custodia, que en la mayoría de los casos son mejores que las instalaciones que detienen a los estadounidenses”.

La semana pasada, la Unión Americana de Libertades Civiles y otros defensores presentaron una demanda contra ICE por el centro de tenencia federal de Plaza, alegando que los detenidos allí estaban detenidos en condiciones inseguras e insalubres, sin acceso a necesidades básicas, incluidos los productos de higiene. Los defensores dijeron que los detenidos solo recibieron dos comidas “comestibles” diariamente y se les negó el acceso a llamadas sin restricciones con los abogados.

El martes por la mañana, el abogado del Departamento de Justicia Jeffrey Oestericher dicho El gobierno no disputó que los detenidos en las instalaciones solo recibieran mantas, no camas o esteras para dormir. Confirmó que los detenidos obtienen dos comidas cada día, no tres, y que los baños para los detenidos están dentro de la misma área donde duermen. Oestericher dijo que la instalación no permite visitas en persona debido a su “diseño” y señaló que el gobierno no disputó las afirmaciones de que los detenidos carecen de acceso a la medicación.

En su orden más tarde el martes, Kaplan colocó restricciones sobre cuántas personas puede tener el hielo en el sitio de Manhattan, prohibiendo a la agencia usar salones de espera con un área de piso que tiene menos de 50 pies cuadrados por detenido.

Kaplan dijo que ICE solo podía mantener a las personas en las instalaciones si les ofrecía llamadas regulares con abogados, alfombrillas de cama limpias, avisos de sus derechos, acceso a medicamentos, jabón, toallas, papel higiénico, pasta de dientes y productos de higiene femenina. También ordenó que ICE se asegurara de que las áreas de retención se limpien tres veces al día.

La orden de restricción temporal del martes durará 14 días. La administración Trump ha negado repetidamente las acusaciones de condiciones inferiores en los centros de detención de ICE.

“La orden de hoy envía un mensaje claro: ICE no puede mantener a las personas en condiciones abusivas y negarles sus derechos constitucionales al debido proceso y la representación legal”, dijo Eunice Cho, una abogada principal de la ACLU.

El Contralor de la Ciudad de Nueva York, Brad Lander, calificó el fallo “una reprimenda muy necesaria de las crueles políticas de inmigración de Trump” en un comunicado el martes.

El video muestra las condiciones para los detenidos en 26 Federal Plaza Ice Facility

En julio, la Coalición de Inmigración de Nueva York lanzó un video, verificado por CBS News New York, que muestra condiciones en el décimo piso de 26 Federal Plaza.

En el video, aparece que más de dos docenas de personas se mantienen juntas en una habitación. Se escucha a la persona que toma el video diciendo: “Mira cómo nos tienen aquí como perros”.

La habitación no parece tener muebles. Se ve a varias personas acostadas o sentadas en toallas o mantas de aluminio en el piso. Hay dos baños con lavabos en el fondo de la habitación, solo separados por media paredes sin puertas. Uno de los dos baños está cubierto con una manta de aluminio.

La pelea legal por la instalación de retención de Manhattan llega en un momento en que el hielo está deteniendo Número récord de personas que enfrentan la deportación. El martes por la mañana, ICE tenía a casi 60,000 detenidos en centros de detención en todo Estados Unidos, según datos de la agencia interna.

Como parte de la ofensiva en todo el gobierno del presidente Trump contra la inmigración ilegal, ICE ha tratado de expandir su sistema de detención al poner nuevas instalaciones en línea, acuerdos de intermediación Con los estados dispuestos a convertir sitios locales en centros de detención de inmigración y usar bases militares, como Fort Bliss en Texas, como centros de estadificación de deportación.

