Los demócratas de la Cámara de Representantes que dejaron Texas para bloquear la redistribución de distritos están discutiendo cuándo regresarán

Los miembros del Caucus Democrático de la Cámara de Representantes de Texas ahora están discutiendo cuándo regresarán a Texas. Dijeron que consideran un éxito que casi han matado la sesión especial y una esfuerzo en la Cámara para aprobar nuevos mapas del Congreso Eso les dará a los republicanos cinco nuevos escaños mayoritarios.

Después No alcanzar el quórum El martes por la mañana por quinta vez en más de una semana, los líderes republicanos anunciaron que si no pueden llegar a un quórum nuevamente a las 10 am del viernes 15 de agosto, tanto la Cámara como el Senado concluirán la sesión especial.

Al mismo tiempo, el gobernador Greg Abbott dijo que la segunda sesión especial comenzará con la misma agenda o posiblemente una expandida.

Los demócratas del Senado salen en solidaridad

Los demócratas rompieron el quórum y dejaron el estado el 3 de agosto y volaron a Illinois. Algunos demócratas también viajaron a Nueva York, Massachusetts y California.

En un esfuerzo por mostrar solidaridad, nueve de los 11 demócratas en el Senado de Texas salieron de su sesión el martes justo cuando el Senado iba a votar sobre los nuevos mapas del Congreso.

Los demócratas querían votar sobre la legislación de alivio de las inundaciones antes de la redistribución de distritos, pero eso fue rechazado y se fueron. Debido a que dos demócratas permanecieron en la Cámara del Senado, mantuvieron el quórum, y el Senado aprobó los nuevos mapas del Congreso de 19 a 2. Los demócratas y los republicanos se culpan entre sí por los escaños del Congreso.

Los republicanos comparten frustración por la acción de los demócratas

El representante Jared Patterson, republicano de Frisco, criticó a los demócratas de la Cámara de Representantes y dijo que son los estados demócratas los que han gerrymandro en sus escaños en el Congreso.

“Lo que Texas está haciendo en la redistribución de distritos es una respuesta en lo que está sucediendo en estos otros estados. Por lo tanto, tenemos que compensar la gerrymandering en estos otros estados con una representación republicana más fuerte en Texas. Este es un estado republicano mayoritario”, dijo Patterson.

Pero el senador Nathan Johnson, D-Dallas, lo rechazó.

“En todo el país, todos los gerrymanders estatales, pero los demócratas no lo hacen a mediados de la década. Los demócratas, cuando teníamos el control de la Casa Blanca, no les dijeron a los estados demócratas que redujeran sus mapas para que puedan resistir la ira de los votantes por las políticas fallidas y el mal liderazgo”, dijo.

En un comunicado el martes por la mañana, El gobernador Abbott dijo“No habrá un respiro para los demócratas abandonados que huyeron del estado y abandonaron su deber hacia las personas que los eligieron”.

El presidente del Caucus Democrático de la Cámara de Representantes de Texas, el representante Gene Wu, de Houston, envió una declaración temprano el martes por la tarde: “Dijimos que derrotaríamos la primera sesión especial corrupta de Abbott, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Ahora, la pelota está en la corte de Abbott: puede dejar de bloquear el alivio de las inundaciones de inmediato. Dejar de jugar juegos políticos”.

El presidente Dustin Burrows dijo el martes que los agentes de Texas DPS han acumulado más de $ 100,000 en gastos de tiempo extra, ya que han seguido buscando en todo el estado para encontrar a los demócratas de la Cámara de Representantes. Burrows dijo que enviará un proyecto de ley a los demócratas que rompieron el quórum.

