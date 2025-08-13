La administración de Trump puede retener miles de millones en ayuda extranjera, las reglas del tribunal de apelaciones

Un panel de la corte federal de apelaciones despejó el miércoles para que la administración Trump continúe negándose a gastar miles de millones de dólares en ayuda extranjera, encontrando que las organizaciones de ayuda que habían demandado para recuperar el dinero carecían del derecho legal de presentar el desafío.

El decisiónque se centró en la autoridad del presidente Trump para retener los fondos ya apropiados por el Congreso, le dio a la Casa Blanca una victoria legal significativa. Desde que asumió el cargo, Trump y sus asesores han reclamado constantemente una autoridad expansiva para congelar dólares federales asignados para proyectos que se han esforzado por apagar, una acción conocida como embalse que los académicos legales y los grupos de ayuda habían considerado estrictamente limitados bajo la ley federal.

Pero mediante un voto de 2 a 1, el panel de la corte de apelaciones dictaminó que, según la Ley de Control de Embediamment de 1974, solo la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, que sirve como el organismo de control independiente del Congreso, podría desafiar los esfuerzos del presidente para retener la financiación de ayuda exterior. El panel descubrió que los grupos que reciben fondos del gobierno, en este caso, una serie de organizaciones sin fines de lucro de salud global, no tienen motivos para desafiar los recortes de financiación de Trump.

La decisión levantó la orden de un tribunal inferior que había requerido que la administración continuara procesando los pagos de ayuda extranjera con los fondos que el Congreso había presupuestado.