El tribunal de apelaciones permite que la administración Trump reduzca miles de millones en ayuda exterior

Washington – Un panel dividido de jueces de la corte de apelaciones MIÉRCOLES DEL MIEDERO que la administración Trump puede suspender o rescindir miles de millones de dólares de fondos asignados al Congreso para ayuda extranjera.

Dos de los tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia concluyeron que los ganadores de la subvención Desafiando la congelación No cumplió con los requisitos para una orden judicial preliminar que restauró el flujo de dinero.

En enero, el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que dirigía al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional para congelar el gasto en ayuda extranjera.

Después de grupos de ganadores de subvenciones demandados para impugnar esa orden, el juez de distrito estadounidense Amir Ali ordenó la administración para liberar el monto total de asistencia extranjera que el Congreso se había asignado para el año presupuestario 2024.

La mayoría del tribunal de apelaciones anuló parcialmente la orden de Ali.

Los jueces Karen Lecraft Henderson y Gregory Katsas concluyeron que los demandantes no tenían una base legal válida para que el tribunal escuchara sus reclamos. El fallo no estaba en el mérito de si el gobierno infringió inconstitucionalmente en los poderes de gastos del Congreso.

“Las partes también disputan el alcance del remedio del tribunal de distrito, pero no necesitamos resolverlo … porque los beneficiarios no han cumplido los requisitos para una orden judicial preliminar en cualquier caso”, escribió Henderson.

El juez Florence Pan, quien disintió, dijo que la Corte Suprema ha tenido “en términos inequívocos” que el presidente no tiene la autoridad para desobedecer las leyes por razones políticas.

“Sin embargo, eso es lo que la mayoría permite hoy”, escribió Pan. “La opinión mayoritaria, por lo tanto, malinterpreta el reclamo de separación de los poderes presentado por los beneficiarios, precedentes de aplicaciones mal y permite a los funcionarios de la rama ejecutiva evadir la revisión judicial de las acciones constitucionalmente inadmisibles”.

El dinero en cuestión incluye casi $ 4 mil millones para USAID para gastar en programas de salud globales y más de $ 6 mil millones para programas de VIH y SIDA. Trump ha retratado la ayuda extranjera como un gasto derrochador que no se alinea con sus objetivos de política exterior.

Henderson fue nominado a la corte por el presidente republicano George HW Bush. Katsas fue nominado por Trump. Pan fue nominado por el presidente demócrata Joe Biden.