Trump habla de homenajeados, Guardia Nacional en DC y Rusia en el Centro Kennedy

Juan Carlos Collado
El presidente Donald J. Trump dijo que organizaría los honores del Centro Kennedy en diciembre y anunció a los homenajeados, que incluían a Sylvester Stallone y Gloria Gaynor. Trump luego centró la mayoría de sus comentarios en la Guardia Nacional que se desplegó en Washington.

“Nunca olvidaré. Era un chico joven, y fui a ver una cosa llamada ‘Rambo’, y simplemente había salido. No sabía nada al respecto. Y dije: ‘Esta película es fenomenal. Qué diablos’. Una persona se lastima un poco, dirá: “Trump no cumplió su promesa”. No, vamos a estar esencialmente libres de crímenes. Reportero: “Cuando te encuentras con Vladimir Putin el viernes en Alaska -” “Sí”. “¿Crees que puedes convencerlo de que deje de atacar a civiles en Ucrania?” “Bueno, te diré qué. He tenido esa conversación con él. He tenido muchas buenas conversaciones con él. Luego me voy a casa y veo que un cohete golpeó una casa de ancianos, o un cohete golpeó un edificio de apartamentos y la gente está muerta en las calles. Así que supongo que la respuesta es no porque he tenido esta conversación. Quiero terminar la guerra”.

