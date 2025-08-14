Trump dice que espera que el Congreso extienda la adquisición federal de la policía de DC más allá del límite de 30 días

Washington – El presidente Trump dijo el miércoles que la Casa Blanca buscará “extensiones a largo plazo” del Congreso para mantener el control del Departamento de Policía Metropolitana de DC, parte del presidente. Empuje para tomar medidas enérgicas contra el crimen en la capital de la nación.

“Creo que los republicanos en el Congreso aprobarán esto bastante por unanimidad”, dijo Trump.

Trump anunció el despliegue de miembros de la Guardia Nacional a DC el lunes y dijo que el gobierno federal también tomaría el control de la policía de DC. En una orden ejecutiva el lunes, el presidente ordenó al alcalde de DC que brinde los servicios del Departamento de Policía Metropolitana para uso federal “durante el período máximo permitido en la sección 740 de la Ley de la Regla del Interior”.

La ley de 1973 permite al presidente exigir al alcalde de DC que proporcione “los servicios de la fuerza policial metropolitana como el presidente puede considerar necesario y apropiado” durante un período de 48 horas, un plazo que puede extenderse hasta 30 días notificando al Congreso, lo que ha hecho el presidente. Cualquier extensión de más de 30 días requiere una resolución conjunta aprobada por la Cámara y el Senado.

El presidente Trump habla durante un evento en el Centro Kennedy el 13 de agosto de 2025 en Washington, DC Andrew Harnik / Getty Images



Hablando en el Centro KennedyEl Sr. Trump dijo que espera que el Congreso extienda la adquisición federal, diciendo: “Creemos que los republicanos lo harán casi por unanimidad”.

“Vamos a necesitar un proyecto de ley de delitos que vamos a poner y que se referirá inicialmente a DC”, dijo Trump. “Vamos a pedir extensiones sobre eso, extensiones a largo plazo, porque no puedes tener 30 días”.

Aunque los republicanos tienen mayorías tanto en la Cámara como en el Senado, la extensión requeriría el apoyo de al menos siete demócratas para avanzar, ya que la mayoría de la legislación funciona bajo un umbral de 60 votos en la cámara superior, donde los republicanos controlan 53 escaños.

El presidente dijo que podría extender la adquisición sin la ayuda del Congreso “si es una emergencia nacional”, pero dijo: “No quiero llamar a una emergencia nacional”.

“Si tengo que hacerlo, lo haré”, agregó Trump. “Pero creo que los republicanos en el Congreso aprobarán esto bastante por unanimidad”.

Según los datos de la policía local, el crimen violento en DC ha disminuido durante el último año y medio después de aumentar en 2023. Los robos han disminuido en un 28% este año y el delito violento en general ha bajado un 26%, a partir del 11 de agosto. El departamento de justicia dijo que el crimen violento en la ciudad de la ciudad alcanzaron su nivel más bajo en más de 30 años el año pasado.

Más de CBS News