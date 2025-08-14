Los demócratas de California preparan el esfuerzo de redistribución de distritos para contrarrestar el Partido Republicano de Texas

Los demócratas de California se están preparando para contrarrestar el intento de los republicanos de remodelar una serie de Distritos del Congreso de Texas por ventaja política en un de aquí para allí Eso podría definir las elecciones de mitad de período del próximo año y con ellas, los últimos dos años del segundo mandato del presidente Trump.

La oficina del gobernador de California Gavin Newsom ha anunciado planes para un anuncio estatal importante el jueves a medida que las tensiones nacionales se enfurecen sobre las líneas del Congreso cambiantes a mitad de la década. Los distritos suelen ser redibujados después del censo decenal. Newsom ha prometido que su estado respondería después de que los republicanos de Texas publicaran planes a principios de este verano para Redibuje cinco asientos sostenido por demócratas y hacerlos más favorables para el Partido Republicano.

“Si no se retiras, me veré obligado a liderar un esfuerzo para volver a dibujar los mapas en California para compensar el aparejo de mapas en los estados rojos”, dijo Newsom en una carta reciente al presidente.

El equipo de Newsom participó en una serie de conversaciones con la delegación demócrata del Congreso del estado y la legislatura de California como borradores de posibles mapas. Según la representante demócrata de los Estados Unidos, Zoe Lofgren de California, las conversaciones se centraron inicialmente en la pregunta: “¿Es esto incluso posible?”

Los demócratas de California concluyeron que era posible obtener cinco escaños democráticos para contrarrestar las ganancias de Texas, según Lofgren. “Estoy seguro de que si necesitamos avanzar, lo haremos con éxito. Hay una tremenda unidad en el lado democrático”.

Los republicanos actualmente controlan ambas cámaras del Congreso y mantienen la Casa Blanca. Por el momento, si los demócratas recuperaran tan solo tres escaños en la mitad del año del próximo año, podrían voltear el control de la Cámara. Sin embargo, ese camino se vería amenazado si los republicanos y Trump logren convencer a los estados liderados por el Partido Republicano como Texas, Indiana y Missouri para que tomen algunos de sus distritos controlados por demócrata y los alteren para favorecer a los republicanos.

Los desarrollos potenciales en California el jueves se producen cuando los republicanos de Texas luchan por aprobar los mapas que se han convertido en un problema nacional. Los demócratas de la Cámara de Representantes de Breakaway huyeron de Texas a principios de este mes, negando a la cámara el quórum que necesitaba para tomar medidas sobre los nuevos mapas durante una sesión legislativa especial.

Desde entonces, los demócratas nacionales han tratado de llamar la atención sobre lo que los republicanos están tratando de hacer en Texas, incluso cuando abrió la izquierda a las acusaciones de hipocresía. Durante el enfrentamiento, algunos demócratas de Texas han hablado de Illinois, un estado azul que fue criticado por dibujar sus mapas del Congreso después del censo de 2020 para darle la ventaja a los demócratas.

Para ambas partes, el tema de los distritos del Congreso se ha vuelto aún más partidario este verano. También se han realizado varios intentos en la corte para llevar a los demócratas estatales de la Cámara de Representantes a Texas, o para crear un camino que ayude a los republicanos a salirse con la suya.

Durante un discurso en el piso, antes de que los mapas pasaran el Senado de Texas a principios de esta semana en lo que equivalía a un esfuerzo discutible, dados los obstáculos de la Cámara, el republicano Phil King dijo sin rodeos un objetivo de su “era apoyar un plan que, en pocas palabras, elige más republicanos al Congreso de los Estados Unidos”.

Con la sesión especial en Texas para terminar en solo unos días, los republicanos se han mantenido firme sobre el paso de los mapas, incluso si lleva más tiempo y sesiones especiales. Con el poder democrático limitado en el estado, existe la sensación de que los republicanos eventualmente podrán salirse con la suya.

Pero la situación ha dejado una apertura para Newsom, un potencial candidato presidencial de 2028, para crear un nuevo frente en la lucha política, dado que los demócratas pueden tener un camino para volver a dibujar distritos del Congreso controlados por los republicanos en el estado azul de California.

Pero el esfuerzo de California probablemente resultará mucho más difícil e intensivo en el tiempo que el impulso liderado por los republicanos en Texas.

En California, solo nueve de los 52 distritos de la Cámara de Representantes del Estado están en manos de los republicanos. A principios de este siglo, los votantes en el estado firmaron al poner en la constitución del estado una Comisión de Redistribución de Ciudadanos Independientes para decidir nuevos límites después del proceso del censo de una vez por década.

Las diferencias a nivel estatal entre California liderados por los demócratas y los Texas liderados por los republicanos esencialmente dificulta que los demócratas de California redibujen los distritos en su estado que actualmente para los republicanos de Texas. En Texas, los líderes republicanos y los aliados del Sr. Trump solo necesitan pasar por el proceso legislativo normal para cambiar los distritos.

Debido a la constitución de California, cambiar el proceso de redistribución de distritos en el estado antes de los trabajos intermedios de 2026 probablemente requeriría una nueva enmienda. En vigencianecesitaría ser aprobado por un voto de dos tercios tanto en la Asamblea como en el Senado, y luego ser aprobado por los votantes de California en una elección. Esa elección podría resultar costosa, con importantes implicaciones para el país en la línea.

Los legisladores de California están programados para regresar a Sacramento el 18 de agosto en medio de la charla de redistribución de distritos. La Legislatura tendrá cinco días para llevar a cabo audiencias públicas y formalizar el proceso.

