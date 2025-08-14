El ex fiscal general Eric Holder habla con los demócratas de la Cámara sobre la redistribución de distritos

Los demócratas de la Cámara de Representantes convocaron una llamada virtual el miércoles en medio de una controversia nacional de redistribución de distritos que podría tener implicaciones generalizadas en las elecciones de mitad de período del próximo año. La llamada, organizada por el Comité de Campaña del Congreso Democrático, presentó al ex fiscal general Eric Holder, presidente del Comité Nacional de Redistritos Democráticos. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, el representante de Hakeem Jeffries de Nueva York, también estuvo en la llamada.

Una fuente familiarizada con la llamada dijo que el titular proporcionó “una visión general de alto nivel al Caucus Democrático de la Cámara sobre lo último en la lucha contra el esquema de gerrymandering de Donald Trump en Texas y en todo el país”.

Texas se ha convertido en la zona cero en el Batalla de redistribución de distritos Después del gobernador republicano de Texas Greg Abbott llamado Una sesión especial de la legislatura estatal el mes pasado para considerar un nuevo mapa del Congreso que generaría una mayoría republicana de cinco asientos. El Senado de Texas aprobó el mapa el martes en una votación de 19-2, con muchos legisladores demócratas saliendo de protesta. Los demócratas de la Cámara de Representantes de Texas huyeron del estado negar a los republicanos un quórum en su cámara, pero Abbott ha prometido llamar a otra sesión especial si no regresan antes de que la Legislatura se suspenda al final de la semana.

“Este es un esfuerzo para sofocar a los estadounidenses que han tenido suficiente”, dijo el miércoles el presidente de Texas House Democratic Caucus Caucus Wu en una conferencia de prensa. “Los republicanos saben que su agenda y lo que han hecho es tan impopular no solo con liberales o demócratas, sino con todos los estadounidenses que necesitan hacer trampa para manipular el sistema para que puedan mantenerse en el poder”.

California ha prometido volver a dibujar su mapa del Congreso en represalia si Texas finalmente aprueba los nuevos distritos. El gobernador demócrata del estado, Gavin Newsom, le escribió al presidente Trump esta semana instándole a dejar a Texas y otros estados rojos de tomar más medidas. La oficina de Newsoms anunció una conferencia de prensa el jueves promocionando un “anuncio importante”.

“Los demócratas destruirán los ‘mapas totalmente manipulados de Greg Abbott’. Se está haciendo un trabajo tremendo: “La oficina del gobernador de California publicó en X, imitando el estilo de las redes sociales del Sr. Trump. “Donald Trump … ¡prepárate para la recuperación más hermosa que hayas visto!”

El brazo sin fines de lucro de la NDRC, la Fundación Nacional de Redistritos, participó en una demanda contra Texas por sus mapas actuales. La organización también ha hecho llamadas y realizó sesiones informativas con líderes y socios estatales y locales.

El ex presidente Barack Obama está programado para encabezar una recaudación de fondos para NDRC con el titular y la ex presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la próxima semana. El titular se desempeñó como Fiscal General durante la administración de Obama.

“En este momento, se deben tomar medidas para responder a las medidas autoritarias que se consideran en ciertos estados y ahora tan descaradamente tomados en Texas”, dijo Holder en un comunicado. “Debemos preservar nuestra democracia ahora para finalmente sanarla”.

