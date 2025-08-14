En la carrera del gobernador, Spanberger hace un lanzamiento económico a los votantes latinos de Virginia en la publicidad de la radio

Demócrata Abigail spanberger está trabajando para hacer incursiones con votantes latinos antes de las elecciones de gobernador de Virginia 2025, lanzando su primer anuncio de radio en español el jueves.

La ex congresista aborda los crecientes costos, diciendo a los votantes en español: “Sé cómo es para las familias hoy. Hice las cosas para reducir los costos. Eso es lo que haré como gobernador también”.

Los demócratas de todo el país están trabajando para recuperar el apoyo latino que el partido perdió en las elecciones de 2024. El presidente Trump se incursionó con los votantes latinos tanto a nivel nacional como en los estados clave del campo de batalla en las últimas elecciones, superando al vicepresidente Kamala Harris entre los hombres latinos. CBS News Salida Policía Descubrió que la economía era el principal problema para estos votantes, y la mayoría dijo que estaban peor financieramente que cuatro años antes.

Pero la encuesta desde la inauguración del Sr. Trump sugiere que el apoyo entre los latinos ahora está resbalando. UNIDOS US POLLING De los votantes latinos en los primeros 100 días del segundo mandato del Sr. Trump sugiere que solo el 19% sintió que la economía es mejor, en comparación con 2024. Mirando hacia 2026, el 29% de los votantes latinos creen que las políticas económicas que se implementan mejorarán sus propias finanzas personales. La economía se ubica como su prioridad número 1. El sesenta por ciento dijo que el Sr. Trump y los republicanos del Congreso no se están enfocando lo suficiente en reducir el costo de los bienes cotidianos.

Una portavoz de la campaña de Spanberger dijo que está “conociendo a los virginianos latinos donde están, en el terreno y en el idioma, y continuará conectando y escuchando a los virginianos en cada comunidad para enfatizar su enfoque en reducir los costos para las familias, mantener las comunidades seguras y preparar a la próxima generación de virginianos para el éxito”.

Los latinos representan casi el 11% de la población total de Virginia, según la Oficina del Censo, y se espera que su número continúe aumentando. El estratega demócrata Chuck Rocha cree que el enfoque de Spanberger en los votantes latinos es estratégicamente inteligente.

“Vimos en los últimos ciclos que el voto latino a nivel nacional ha movido 18 puntos más republicanos”, dijo Rocha. “Está comenzando temprano para construir una narración sobre lo que va a hacer para mejorar la vida de las personas, y este problema de asequibilidad es el mejor lugar para estar con los latinos en este momento”.

Spanberger ha prometido trabajar para reducir los costos de la atención médica y los medicamentos recetados, la vivienda y la energía, como gobernador.

Su anuncio también apunta a su oponente, Partido Republicano Teniente gobernador Winsome Earle-Searspara apoyar las propuestas de política de la administración Trump, como cerrar el Departamento de Educación.

“Sears respalda los recortes de Trump a la educación y la atención médica también”, dice el anuncio. “Necesitamos un gobernador que luche por Virginia, no Trump”.

Earle-Sears está haciendo campaña en su trabajo junto al gobernador de Virginia Glenn Youngkin y promete continuar su agenda si es elegida. El jueves, su campaña anunció una compra de anuncios de seis cifras que destaca su récord y etiquetas Spanberger, quien representó a Virginia en el Congreso durante seis años, como una “fuente de Washington”.

Ella critica a Spanberger en un anuncio de televisión, diciendo que la ex congresista “votó con Pelosi y Biden cada vez”.

“Ese tipo de tonterías de Birtway solo nos llevará al revés”, dice Earle-Sears en el anuncio. “El gobernador Youngkin nos puso en el camino correcto. Ahora estoy pidiendo su voto para mantenerlo así”.

La carrera de Virginia por el gobernador a menudo se considera un referéndum sobre la administración, ya que ocurre un año después de las elecciones presidenciales. En una entrevista con CBS News en junio, Spanberger dijo que a los virgenianos les gusta el hecho de que son uno de los dos estados que elegirán a un nuevo gobernador en 2025: “En noviembre, Virginia llega a ser el primero en las encuestas, junto con nuestros amigos en Nueva Jersey, para poder dejar en claro qué queremos en nuestro liderazgo estatal”.