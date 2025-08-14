Verificación de hechos Trump en Epstein – The New York Times

Nuevo video cargado: Verificación de hechos Trump en Epstein
Por Linda Qiu, Claire Hogan, June Kim y Zach Wood•
En su mayor parte, el presidente Trump ha ignorado las preguntas sobre Jeffrey Epstein, un delincuente sexual registrado que pagó a las adolescentes por sexo. Ha descartado el asunto como un “engaño” sin elaborar, y ha tratado de desviarse atacando a sus enemigos políticos. Pero hay algunos casos en que el presidente abordó preguntas sobre Epstein. Aquí hay una evaluación de algunas de esas afirmaciones.
