El jefe de policía de DC amplía la cooperación con la aplicación de la inmigración

Washington, DC, los oficiales de policía ahora podrán ayudar a federal inmigración autoridades compartiendo información sobre personas que no están bajo custodia policial y transportando agentes federales de inmigración e individuos detenidos, según un nuevo orden Firmado por la jefa de Departamento de Policía Metropolitana, Pamela Smith, y publicó el jueves.

La orden representa un cambio de la política anterior del Departamento de Policía Metropolitana, que limitó la cooperación entre el departamento y las autoridades federales de inmigración. La ley de DC aún prohíbe la aplicación de la ley local en el capital de la nación para compartir información sobre las personas detenidas en custodia de DC con oficiales de inmigración.

La orden de Smith no altera el Política actual de DC Quarte de los oficiales de policía de buscar bases de datos únicamente para verificar el estado de inmigración de alguien. La policía del Distrito de Columbia tampoco puede detener a las personas cuyo único crimen es estar ilegalmente en los Estados Unidos. La Ley de Enmienda de Valores de Santuario aprobado en 2020 otorgó a la autoridad independiente de MPD de funcionarios de inmigración.

El estado de la ciudad como el llamado “ciudad santuario“Lo que limita la cooperación local con los agentes de inmigración federales, ha puesto en tela de juicio con el cambio de política. El alcalde de DC Muriel Bowser para derogar el estado de la ciudad santuario en un proyecto de ley de presupuesto de 2026 fue rechazado por el Consejo de DC en junio.

Según la Casa y el FBI, han habido más de 140 arrestos por parte de la ley desde el 7 de agosto, cuando la administración Trump trasladó activos de la Policía Federal a la ciudad, según la Casa Blanca y el FBI. El director del FBI, Kash Patel, escribió en x Que al menos 29 arrestos realizados el miércoles fueron “relacionados con la inmigración”.

CBS News se ha comunicado con el Departamento de Policía Metropolitana y la Oficina de Bowser para hacer comentarios.

El lunes, el presidente Trump anunciado Estaba haciendo cumplir oficialmente la Sección 740 de la Ley de la Regla del Hogar del Distrito de Columbia de 1973 y colocando al Departamento de Policía Metropolitana de DC “bajo control federal directo”. Según la Ley, el alcalde de DC debe proporcionar al presidente los servicios del MPD “, ya que el presidente puede considerar necesario y apropiado” durante 48 horas, y hasta 30 días. Si el presidente quiere una extensión más larga, el Congreso debe aprobar una resolución conjunta.

Trump dijo que la fiscal general Pam Bondi tomaría el control del departamento de inmediato, bajo una emergencia de seguridad pública. Un funcionario de la Casa Blanca luego dijo que se espera que el acuerdo dure 30 días.

Hasta el martes, casi 1,500 oficiales federales de aplicación de la ley y miembros de la Guardia Nacional patrullado Washington, según un funcionario de la Casa Blanca. Entre ellos se encuentran los agentes federales de la ley son agentes de la aplicación de inmigración y aduanas, la patrulla aduanera y fronteriza, el Servicio Secreto de los Estados Unidos y los Marshalls de los Estados Unidos.

Ochocientos miembros de la Guardia Nacional han sido enviadas en todo el distrito, dijo un funcionario de defensa, y su misión durante todo el día para ayudar a la policía federal y local desplegada por el Sr. Trump comenzó el jueves por la mañana.

Eleanor Watson contribuyó a este informe.