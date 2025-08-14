Los agentes de inmigración aparecen fuera de Newsom Rally

No podemos retroceder y ver desaparecer esta democracia, distrito por distrito, en todo este país; No solo en Texas, sino en Missouri, donde JD Vance fue hace solo una semana, en Indiana, en lugares como Ohio, en lugares como Florida. Necesitamos levantarnos, no solo en California. Otros estados azules necesitan ponerse de pie. Necesitamos ser firmes en nuestra resolución.