Nuevo video cargado: Los agentes de inmigración aparecen fuera de Newsom Rally
Más de una docena de agentes de la Patrulla Fronteriza aparecieron en el centro de Los Ángeles el jueves fuera de un museo donde el gobernador Gavin Newsom de California estaba celebrando una manifestación.
No podemos retroceder y ver desaparecer esta democracia, distrito por distrito, en todo este país; No solo en Texas, sino en Missouri, donde JD Vance fue hace solo una semana, en Indiana, en lugares como Ohio, en lugares como Florida. Necesitamos levantarnos, no solo en California. Otros estados azules necesitan ponerse de pie. Necesitamos ser firmes en nuestra resolución.
