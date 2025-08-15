El ex diplomático estadounidense desglosa los objetivos estratégicos de Trump para Putin Summit

En los más de tres años de lucha en Ucrania, Rusia ahora controla alrededor del 20% del territorio oriental de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo repetidamente que la reunión que tiene lugar entre el presidente Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en Anchorage el viernes no debería incluir ninguna discusión sobre los intercambios de tierras para poner fin a la guerra. Para ayudar a establecer expectativas para el co-presentador de “CBS Evening News”, John Dickerson, habló con Richard Haass, un ex diplomático que ha trabajado en varias administraciones.