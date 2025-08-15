Nuevo video cargado: Trump moviliza a 800 tropas de la Guardia Nacional a Washington
Trump moviliza a 800 tropas de la Guardia Nacional a Washington
El presidente Trump desplegó a las tropas como parte de su intento de combatir el crimen que ha afirmado que está “fuera de control”, aunque los datos oficiales muestran que el crimen en la capital de la nación ha estado cayendo bruscamente en los últimos dos años.
-
“Es un extralimitación de la autoridad. Y esto es solo otro paso en, supongo, un gobierno conservador que se extralimitando sobre una ciudad muy liberal”. “Es una broma. Es innecesario. Cuando se trata de la ciudad, mientras miraste todas las estadísticas, el crimen está realmente inactivo. Así que es una especie de espectáculo de caballos y ponis”. Sí, solo quiero.
