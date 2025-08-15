Bondi reduce los límites de la cooperación entre la policía de DC y los agentes de inmigración federales

La Fiscal General Pam Bondi eliminó el jueves las directivas locales que limitan severamente la cooperación entre Oficiales de policía en Washington, DC, y agentes federales de la aplicación de la inmigración y la aduana y otras agencias de inmigración.

El movimiento equivale a una inversión amplia de Políticas de “santuario” en la capital de la nación, permitiendo que el departamento de policía metropolitano, por el momento, coopere completamente con la aplicación de la inmigración federal como presidente Trump afirma más control sobre el distrito de Columbia, citando preocupaciones sobre el crimen y el desorden. Los funcionarios de la ciudad rápidamente retrocedieron la legalidad de la orden de Bondi, diciendo que no estaban obligados por ella.

Trump ha citado preocupaciones sobre la criminalidad y la falta de vivienda para lanzar una represión contra el crimen de alto perfil en Washington, desplegar tropas de la Guardia Nacional y cientos de agentes de agencias federales como la Administración de Control de Drogas, Aduanas y Protección Fronteriza, ICE y el FBI para patrullar partes de la ciudad.

Sobre la base de la represión de Trump es una orden ejecutiva A principios de esta semana, eso efectivamente llevó al Departamento de Policía Metropolitana bajo control federal invocando poderes de emergencia que duran 30 días.

Bondi, a quien fue asignado para supervisar las solicitudes federales para el departamento de policía, escribió en una directiva El jueves, estaba haciendo a Terry Cole, el actual jefe de la DEA, el jefe de policía de emergencia en Washington. También citó la declaración de emergencia del Sr. Trump para revertir varias políticas de la policía local.

“DC no seguirá siendo una ciudad de santuario, protegiendo activamente a los criminales extranjeros”, dijo Bondi en Fox News el jueves.

Bondi rescindido orientación emitida por La jefa de policía de Washington, Pamela Smith, el jueves temprano que permitió a los agentes de policía transportar a los agentes de ICE y sus detenidos y compartir información de inmigración durante las paradas de tráfico, pero eso aún prohibió a la mayoría de la participación local en la aplicación federal de inmigración.

También eliminó la orientación de que prohíbe a los oficiales de policía de DC buscar bases de datos con el fin de determinar el estado de inmigración de alguien, incluso cuando no hay una orden criminal subyacente.

Bondi eliminó las reglas que prohibieron a la policía de DC arrestar a las personas en función de las órdenes de inmigración administrativas firmadas por funcionarios de ICE, no jueces, y ayudar a los agentes federales durante tales arrestos. La política rescindida requirió que los oficiales tuvieran un nexo penal antes de llevar a cabo un arresto, prohibiendo arrestos únicamente basados en sospechas de violaciones de la ley de inmigración civil.

La orden de Bondi rescindió una política local que previamente bloqueó a la policía de DC para transferir a los detenidos no ciudadanos al ICE, en función de las llamadas solicitudes de “detención” emitidas por la agencia federal, a menos que haya una orden penal firmada por un juez.

A última hora del jueves, el alcalde de DC Muriel Bowser al corriente Una carta escrita por el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, quien argumentó que las directivas de Bondi no estaban autorizadas por la ley federal.

“Es mi opinión que la orden de Bondi es ilegal, y que no está legalmente obligado a seguirla”, dijo Schwalb en la carta, que se dirigió a Smith, el jefe de policía de DC Washington.

Schwalb dijo que los agentes de policía de la capital “deben” continuar siguiendo las órdenes de Smith “y no la orden de ningún funcionario no designado por el alcalde”.

Como parte de su represión de gran alcance contra la inmigración ilegal, la administración Trump ha tratado de penalizar las llamadas ciudades “santuario” y estados que se niegan a cooperar completamente con los oficiales federales de inmigración, amenazándolos con demandas y recortes federales de financiamiento.