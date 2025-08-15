Mientras Trump toma a la policía de DC, los críticos dicen que está socavando su capacidad para combatir el crimen

Cuando el presidente Trump anunció el lunes que el gobierno federal tomaría el control del departamento de policía de Washington, describió la medida como necesaria para “rescatar la capital de nuestra nación del crimen, el derramamiento de sangre, el Bedlam y la misa”.

Pero en los más de seis Meses desde que asumió el cargo, las acciones del Sr. Trump y, en algunos casos, la inacción, han obstaculizado los esfuerzos de Washington para reducir el crimen, atrayendo quejas de los líderes de la ciudad que dicen que ahora está tratando de resolver un problema que realmente ha empeorado.

Los funcionarios de la ciudad señalan las vacantes en la oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Washington y en el Tribunal Superior, personal controlado por el Gobierno Federal, así como recortes presupuestarios de más de $ 1 mil millones como ejemplos de cómo Trump ha dificultado que los funcionarios policiales combatan el delito. Y aunque los líderes de la ciudad admiten fácilmente que tienen trabajo que hacer para mejorar la seguridad pública, argumentan que la imagen de Trump de Washington como un infierno distópico está lejos de la realidad.

“Al hacer que nuestros tribunales puedan escuchar y tratar de hacer justicia a nuestra capacidad de enjuiciar casos, la administración ha perjudicado absolutamente la capacidad del distrito”, dijo Charles Allen, un miembro democrático del Consejo del Distrito de Columbia. “Ahora, a pesar de eso, por supuesto, la ciudad ha hecho un trabajo increíble, creo, en los últimos dos años, ya que hemos podido reducir significativamente el crimen violento”.