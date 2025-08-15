Federal Building Housing DHS y ICE en Nueva York evacuado después del informe de polvo desconocido

El edificio en 26 Federal Plaza en el Bajo Manhattan fue evacuado el jueves por la tarde tras los informes de un polvo blanco desconocido.

El FDNY dijo que llegó una llamada justo antes de las 4 de la tarde diciendo que se informó que el polvo se encontró en la sala de correo en el noveno piso del edificio, que es el hogar del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Campo de la Ciudad de Nueva York de la Control de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, entre otras agencias. Los primeros en responder y las unidades Hazmat estaban en la escena con cuatro minutos, dijeron las autoridades.

“El evento de hoy estuvo bajo control casi de inmediato, sin incidentes”, dijo el vical de alcalde de la seguridad pública Kaz Daughtry.

Se encontraron 5 letras que contenían polvo, dice el FBI

En una conferencia de prensa nocturna, las autoridades dijeron que están esperando los resultados de las pruebas en el polvo, que estaba en cinco cartas separadas, y agregó que esas cartas también se enviarían a la sede del FBI en Quantico, Virginia.

Las autoridades dijeron que al menos dos personas estaban expuestas al polvo.

Christopher Raia, subdirector de la oficina de campo de la ciudad de Nueva York del FBI, dijo: “Las armas de destrucción masiva y la respuesta a la evidencia de peligro que los equipos respondieron de inmediato a la escena. El edificio fue evacuado según el protocolo estándar y en este momento no queda una amenaza para ningún empleado o público en este momento”.

DHS dijo en un comunicado, en parte, que “algunas personas se refugiaban en su lugar como parte de los protocolos de seguridad establecidos”.

Los funcionarios están pidiendo a las personas que eviten el área mientras continúan investigando.

El debate continúa sobre lo que está sucediendo en 26 Federal Plaza

El edificio en 26 Federal Plaza ha sido escenario de Numerosas detenimientos de agentes de hielo después de audiencias de inmigración de rutina. También ha sido el sitio de varias protestasalegando que los inmigrantes están detenidos en condiciones deplorables.

DHS sostiene que el edificio no es un centro de detención y dice que las acusaciones de hacinamiento o malas condiciones son “categóricamente falsas”.

“Es un centro de procesamiento donde los extranjeros ilegales se procesan brevemente para ser transferidos a un centro de detención de hielo”, dijo la secretaria asistente del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado reciente a CBS News New York. “Todos los detenidos reciben comidas adecuadas, tratamiento médico y tienen oportunidades para comunicarse con sus familiares y abogados. A medida que arrestamos y eliminamos a los extranjeros ilegales penales y las amenazas de seguridad pública de los EE. UU., El hielo ha trabajado diligentemente para obtener un espacio de detención más necesario mientras evitamos el hacinamiento”.

Un juez federal dijo el martes Bloquearía a la administración Trump de usar el edificio para mantener a los inmigrantes que enfrentan la deportación A menos que reduzca el número de detenidos y mejore las condiciones en el sitio, incluso al proporcionar esteras para dormir y productos de higiene.

Juez de distrito de los Estados Unidos Lewis Kaplan emitió la orden de restricción temporal Después de celebrar una audiencia el martes más temprano. Un abogado del gobierno admitió en la corte que los detenidos por ICE en la instalación no tenían acceso a ciertos servicios, incluidas esteras para dormir, visitas legales en persona, medicamentos y más de dos comidas por día.

