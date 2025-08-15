Departamento de Justicia incendios, el personal de cobra que admite arrojar un sándwich al agente federal desplegado en DC

Un hombre que admitió haber arrojado un sándwich a un agente de la ley federal desplegado en Washington, DC, trabajó en el Departamento de Justicia y fue despedido, dijo el jueves la Fiscal General Pam Bondi.

De acuerdo a documentos de cargaSean Dunn supuestamente lanzó un “sándwich de estilo submarino” en un oficial de Aduanas y Patrulla Fronteriza estacionado en una intersección ocupada en el noroeste de Washington, DC, el domingo.

En video Del incidente que se citó en los cargos, se puede ver a Dunn gritando al agente y a otros oficiales en su vecindad antes de tirar el sándwich envuelto al pecho del oficial. Dunn intentó huir a pie antes de ser detenido, documentos y videos de los programas de incidentes.

Según la declaración jurada, Dunn gritó: “¡F ***! Más tarde regresó y arrojó el sándwich. Dunn, según los documentos, confesó después de que fue arrestado y le dijo a la policía: “Lo hice. Tiré un sándwich”.

Los documentos de la corte identifican a Sean Dunn “sosteniendo el sándwich sub-estilo, rodeado de rojo, en su mano, retrocediendo el brazo y arrojando con fuerza el sándwich a V-1, golpeándolo en el pecho”, de la queja presentada el 13 de agosto de 2025. Documento del gobierno



En Publicar en x El jueves, Bondi escribió que “acababa de enterarse de que este acusado trabajaba en el Departamento de Justicia, ya no solo es despedido, sino que ha sido acusado de un delito grave”.

“Este es un ejemplo del estado profundo al que hemos estado enfrentados durante siete meses mientras trabajamos para reenfocar el Departamento de Justicia”, continuó Bondi. “No trabajará en esta administración mientras faltan al respeto a nuestro gobierno y a la policía”.

Según una fuente del Departamento de Justicia, Dunn trabajó en la Oficina de Asuntos Internacionales dentro de la División Criminal del Departamento como asistente legal.

Está acusado de un cargo de agredir a la policía federal. No se ha presentado una declaración en el caso, ni se ha programado una audiencia, a partir del jueves por la tarde. CBS News se ha comunicado con su abogado.

Jeanine Pirro, fiscal de los Estados Unidos para Washington, DC, dijo en un Video anunciando el arresto que su oficina “va a respaldar a la policía en la empuñadura. Así que allí, pegue su sándwich de metro en otro lugar”.

Se desplegaron miembros federales de la policía y la Guardia Nacional al distrito de Columbia esta semana En un intento de detener el crimen en la capital de la nación, a pesar de que los datos muestran que el crimen ha rechazado en la ciudad en los últimos años.

Nota del editor: Una versión anterior de esta historia hizo referencia a una página de LinkedIn que decía que Dunn era un abogado litigante. Pero Dunn era un asistente legal, no un abogado. El artículo ha sido actualizado.

