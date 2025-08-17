Home Política Cientos protestan el despliegue de la Guardia Nacional de Trump en DC

Cientos protestan el despliegue de la Guardia Nacional de Trump en DC

Juan Carlos Collado
Los oficiales de policía en Washington analizaron desde lejos, mientras los manifestantes marchaban en lo que era una protesta en gran medida pacífica y optimista contra el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional del presidente Trump.

“¡Trump debe irse ahora!” “¡Trump debe irse ahora!” “Ahora es el momento para que Trump se vaya”. “Ahora es el momento para que Trump se vaya”. “¡DC gratis!”

