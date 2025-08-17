Nuevo video cargado: Cientos protestan el despliegue de la Guardia Nacional de Trump en DC
transcripción
transcripción
Cientos protestan el despliegue de la Guardia Nacional de Trump en DC
Los oficiales de policía en Washington analizaron desde lejos, mientras los manifestantes marchaban en lo que era una protesta en gran medida pacífica y optimista contra el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional del presidente Trump.
-
“¡Trump debe irse ahora!” “¡Trump debe irse ahora!” “Ahora es el momento para que Trump se vaya”. “Ahora es el momento para que Trump se vaya”. “¡DC gratis!”
Episodios recientes en Donald Trump