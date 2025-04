El ‘Choque de China’ ofrece una lección. No es el que Trump ha aprendido.

Nada de eso sucedió. Las nuevas industrias de pago más alto surgieron, pero no en los lugares más afectados por las pérdidas de empleos de fabricación. Los trabajadores despedidos no se mudarían o no podrían buscar oportunidades, y lucharon por competir por los pocos buenos trabajos que permanecieron en sus comunidades, muchos de los cuales requirieron un título universitario.

En cambio, encontraron trabajo en trabajos de servicio que pagaron una fracción de sus antiguos salarios de fábrica, o dejaron la fuerza laboral. Las tasas de empleo entre los hombres se desplomaron; Las tasas de adicción y la muerte prematura se dispararon.

Esta, entonces, es la visión central de la literatura de choque de China: el cambio es difícil. El cambio rápido es más difícil.

Cuando los cambios económicos tienen lugar durante décadas, brinda a los trabajadores y las comunidades la oportunidad de adaptarse. Los líderes locales pueden reclutar negocios en nuevas industrias. Los padres pueden empujar a sus hijos a buscar diferentes líneas de trabajo. Esas adaptaciones graduales no funcionan cuando las industrias enteras se cierran en poco tiempo.

“Los mercados laborales se ajustan en el transcurso de las generaciones”, dijo David Autor, economista del MIT que fue coautor del documento original de China Shock y ha seguido estudiando. “No sucede dentro de las carreras”.