El juez dice que la administración de Trump “no cumplió” para proporcionar información sobre el hombre deportado por error a El Salvador

Washington – Un juez federal dijo el viernes que la administración Trump no cumplió con una orden para proporcionar información que solicitó sobre un hombre de Maryland deportado por error a El Salvador, incluido dónde se encuentra actualmente y si han tomado alguna medición para facilitar su regreso a los Estados Unidos.

La jueza de distrito estadounidense Paula Xinis dijo en un orden escrito que la administración “no hizo ningún esfuerzo significativo para cumplir” con ella directiva presentar una declaración que aborde tres preguntas relacionadas con el confinamiento de Kilmar Abrego García en una prisión salvadora Supermax: su ubicación física actual y su estado de custodia; Lo que detiene la administración ha tomado para facilitar su regreso a los Estados Unidos; y qué pasos tomarán y cuándo facilitar su liberación.

“Desde la perspectiva de este Tribunal, la afirmación de los acusados ​​de que no podían responder estas preguntas básicas en ausencia de una” investigación “inespecífica que aún no ha tenido lugar, no proporciona base para su falta de cumplimiento”, escribió.

Xinis ordenó a la administración que presentara declaraciones diarias que proporcionan información en respuesta a sus consultas. Su orden escrita llegó después de una audiencia el viernes. El Departamento de Justicia le había dicho en una presentación más temprano en el día que no pudo proporcionar la información que solicitó sobre Abrego García y llamó a una fecha límite del viernes por la mañana que estableció para proporcionar los detalles “impracticables”.

Xinis tenía ordenado La administración Trump le dará información sobre Abrego García después de la Corte Suprema el jueves reafirmó su directiva para que el gobierno federal “facilite” su liberación de la custodia salvadora.

Durante la audiencia el viernes por la tarde, Xinis le preguntó a Drew Ensign, un abogado del Departamento de Justicia, por qué no podía proporcionar respuestas a sus preguntas, incluso en el paradero de Abrego García.

“No estoy pidiendo secretos estatales”, dijo. “Estoy haciendo una pregunta muy simple: ¿dónde está él?”

Ensign dijo repetidamente que no recibió información que podía proporcionar a la corte, incluido el estatus de custodia de Abrego Garica y que tenía autoridad sobre él. Los funcionarios de la administración Trump todavía están evaluando la orden de la Corte Suprema, dijo.

Xinis presionó repetidamente a Ensign sobre dónde está Abrego García. Señaló que sus abogados dijeron que la última ubicación conocida de Abrego García está en El Salvador y reconoció que el gobierno no ha presentado información de lo contrario.

El juez calificó la falta de evidencia del Departamento de Justicia sobre el paradero de Abrego García “extremadamente preocupante”.

“Compre en este caso y cómo funciona el sistema de justicia que se comunica lo siguiente a sus clientes: usted es el oficial de la corte. Usted es el instrumento para representar” el gobierno, dijo Xinis. Ella dijo que el registro en el caso actualmente muestra que, a pesar de su directiva para tomar medidas para traer a Acordgo García a los Estados Unidos, “sus clientes no han hecho nada para facilitar” su regreso.

“No estoy seguro de qué tomar del hecho de que la Corte Suprema ha hablado con bastante claridad y, sin embargo, no puedo obtener una respuesta hoy sobre lo que ha hecho, en todo caso, en el pasado”, dijo Xinis.

Ensign le dijo al juez que el gobierno federal “tiene la intención de cumplir con la orden de la Corte Suprema”. Dijo que si bien la administración está preparada para responder sus preguntas sobre el paradero de Abrego García y qué acciones se han tomado para asegurar su regreso, pueden afirmar privilegios.

Simon Sandoval-Moshenberg, abogado de Abrego García, dijo que sus abogados y su familia no han tenido contacto con Abrego García, y acusó a la administración Trump de “jugar juegos con sus propios abogados”.

“Claramente no cumplieron” con la orden del tribunal de distrito de entregar información sobre Abrego García, dijo.

En el presentado ante el tribunal Antes de la audiencia, los abogados del Departamento de Justicia le dijeron al juez que “no están en una posición en la que” pueden “compartir ninguna información solicitada por el tribunal. Esa es la realidad”.

“Los acusados ​​recibieron la orden a última hora de la noche de anoche. Están revisando la orden y evaluando activamente los próximos pasos”, escribieron. “Es irrazonable e impracticable que los acusados ​​revelen pasos potenciales antes de que se revisen, acuerdan y examinen los pasos.

Los abogados del Departamento de Justicia dijeron que el juez les dio una “cantidad insuficiente de tiempo” para revisar la orden de la Corte Suprema y argumentó que aún no ha proporcionado claridad sobre el alcance de su directiva inicial, como le dijo el Tribunal Superior que lo hiciera.

Los abogados de Abrego García se opusieron al gobierno del gobierno de más tiempo para responder a las directivas del juez y acusaron al Departamento de Justicia de continuar “para retrasar, ofuscar y reducir las órdenes judiciales, mientras que la vida y la seguridad de un hombre están en riesgo”.

Abrego García, que vive en Maryland con su esposa e hijosfue arrestado y trasladado a El Salvador el mes pasado después de que los funcionarios de la administración de Trump lo acusaron de tener vínculos con la pandilla MS-13. Sus abogados dijeron que no tiene afiliación con MS-13, y que nunca ha sido acusado o condenado por delitos penales en los Estados Unidos o El Salvador.

El hombre de 29 años está siendo confinado en la notoria prisión salvadora conocida como Cecotjunto con otros migrantes enviado allí por la administración como parte de un acuerdo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Según el acuerdo, el gobierno de los Estados Unidos es Pagando al gobierno salvadoreño $ 6 millones para abrazarnos a los detenidos.

Pero el caso de Abrego Garica surgió como un punto de inflamación en la represión de inmigración del presidente Trump después de un funcionario de inmigración estadounidense reconocido en una presentación de la corte que su remoción a El Salvador fue un “error administrativo” y “supervisión”.

En 2019, un juez de inmigración otorgó al alivio de Abrego García conocido como retención de la eliminación, lo que prohíbe al gobierno devolverlo a su país de origen de El Salvador porque es más probable que no enfrente la persecución de las pandillas locales, según los registros judiciales.

Mientras que la administración Trump aceptado El error al enviar a Abrego García a El Salvador, ha argumentado que el tribunal de distrito no tiene jurisdicción sobre el gobierno salvadoreño y, por lo tanto, no puede obligarlo a liberar a Abrego García de su prisión. Los abogados del Departamento de Justicia han dicho que el gobierno salvadoreño tiene la custodia de Abrego García, por lo que no puede ser devuelto a los Estados Unidos a menos que lo libere.

Abrego García y su esposa presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito Federal en Maryland luego de su arresto y remoción, alegando que violó la ley federal de inmigración. Buscaron una orden que requiriera su regreso a la custodia.

Xinis otorgó esa solicitud la semana pasada después de una audiencia y ordenó al gobierno que devolviera a Abrego García a los Estados Unidos a más tardar a las 11:59 pm del lunes. La disputa terminó ante la Corte Suprema, y ​​el Presidente del Tribunal Supremo John Roberts puso ese plazo en espera para permitir que el Tribunal Superior sea más tiempo para considerar el asunto.

Luego, el jueves, la Corte Suprema acordó por unanimidad que la administración Trump tuvo que “facilitar” la liberación de Abrego García de la custodia de Salvadore y “asegurarse de que su caso se manejara como hubiera sido si no hubiera sido enviado incorrectamente a El Salvador”, para proporcionar a Abrego García el debido proceso de ley.

Pero la Corte Suprema también ordenó al Tribunal de Distrito que aclarara su orden, y específicamente la directiva de que el gobierno “efectúa” el retorno de Abrego García.

“El tribunal de distrito debe aclarar su directiva, con la debida consideración por la deferencia adeudada a la rama ejecutiva en la conducta de asuntos exteriores”, dijo el tribunal. “Por su parte, el gobierno debe estar preparado para compartir lo que puede con respecto a los pasos que ha tomado y la perspectiva de más pasos”.

